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Posted 13 августа, 17:01

Published 13 августа, 17:01

Modified 10 сентября, 05:34

Updated 10 сентября, 05:34

Миколог назвал два самых опасных гриба в России

13 августа 2024, 17:01
В лесах центральной части России встречается один из самых опасных для человека грибов — бледная поганка. По словам миколога Дмитрия Тихомирова, этот вид может принести серьезный вред здоровью.

Об этом пишет ecopravda.ru со ссылкой на сайт «Москва 24».

Токсины бледной поганки могут вызвать непоправимые повреждения органов, особенно печени и почек. По словам эксперта, признаки отравления иногда проявляются не сразу — это может случиться и через сутки. Это может сбить с толку при постановке диагноза.

Люди, только начинающие заниматься сбором грибов, могут перепутать этот ядовитый вид со съедобными — сыроежками либо шампиньонами. Бледные поганки можно определить по зеленоватому цвету и заметному утолщению у основания ножек.

Жители центральной части страны могут встретить еще один опасный гриб — галерину окаймленную. Эти грибы чем-то схожи с летними опятами. Как отметил специалист, галерина не формирует большие скопления, и в этом её основное отличие от опят.

По мнению экспертов, в случае любых сомнений гриб в пишу употреблять не стоит.

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#Марина Колодкина#Общество#Здоровье#Грибы#Ядовитые грибы
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