Миколог назвал два самых опасных гриба в России

Posted 13 августа, 17:01
Published 13 августа, 17:01
Modified 10 сентября, 05:34
Updated 10 сентября, 05:34
Об этом пишет ecopravda.ru со ссылкой на сайт «Москва 24».
Токсины бледной поганки могут вызвать непоправимые повреждения органов, особенно печени и почек. По словам эксперта, признаки отравления иногда проявляются не сразу — это может случиться и через сутки. Это может сбить с толку при постановке диагноза.
Люди, только начинающие заниматься сбором грибов, могут перепутать этот ядовитый вид со съедобными — сыроежками либо шампиньонами. Бледные поганки можно определить по зеленоватому цвету и заметному утолщению у основания ножек.
Жители центральной части страны могут встретить еще один опасный гриб — галерину окаймленную. Эти грибы чем-то схожи с летними опятами. Как отметил специалист, галерина не формирует большие скопления, и в этом её основное отличие от опят.
По мнению экспертов, в случае любых сомнений гриб в пишу употреблять не стоит.
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