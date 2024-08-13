10 аюрведических продуктов для здоровья и долголетия

Бобовые — это источник растительного белка, витаминов A, B, C и E, клетчатки. В ней содержатся кальций, калий, железо и другие элементы. Благодаря низкой жирности и высокой способности к насыщению бобовые вполне можно употреблять как основное блюдо раз в день. Это поможет улучшить пищеварение и снизить «вредный» холестерин.