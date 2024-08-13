10 аюрведических продуктов для здоровья и долголетия

Posted 13 августа, 16:08
Published 13 августа, 16:08
Modified 10 сентября, 05:33
Updated 10 сентября, 05:33
Они утверждают, что такой подход принесет неоценимую пользу не только для тела, но и для психологического комфорта.
Итак, эти 10 продуктов и приправ на вашем столе насытят организм каждым из этих вкусов, пишет domohozyajka.com.
Активное вещество этого растения — куркумин — известен своей способностью «выключать» определенные гены, ответственные за образование рубцов и избыточное отложение жира в органах, включая сердце. Употребление блюд с куркумой способствует уменьшению уровня вредного холестерина. Также эта приправа помогает снизить кровяное давление.
Эта приправа улучшает обмен веществ и способствует сгоранию подкожного жира. Кардамон — одно из лучших средств для поддержания стабильной работы ЖКТ.
Карри — не менее известный борец с жировыми отложениями. Помимо этого, он выводит из организма токсины, а также способствует уменьшению уровня холестерина.
Эти восточные специи, популярные во многих странах, снижают уровень «вредного» холестерина, а также уровень глюкозы в крови.
Продукты с добавлением острого перца чили способствуют не только быстрому перевариванию, но и жиросжиганию. Это происходит благодаря наличию в чили капсаицина, который активно участвует в обмене веществ.
По сравнению с другими маслами оно содержит меньше насыщенных жиров и прекрасно подходит для готовки пищи. Богатое содержание антиоксидантов, полезных жирных и витаминов делает горчичное масло одним из самых полезных. Его невысокая цена также обрадует любую хозяйку.
Полезны как свежая, так и капуста после термообработки. Она содержит мало калорий и большое количество клетчатки. Клетчатка способствует нормальному процессу пищеварения, а также препятствует образованию подкожного жира. Помимо этого, свежая и квашеная капуста — настоящий кладезь витаминов.
Бобовые — это источник растительного белка, витаминов A, B, C и E, клетчатки. В ней содержатся кальций, калий, железо и другие элементы. Благодаря низкой жирности и высокой способности к насыщению бобовые вполне можно употреблять как основное блюдо раз в день. Это поможет улучшить пищеварение и снизить «вредный» холестерин.
Натуральный заменитель сахара, который помогает извлечь из лишних жиров энергию. Вместо сладкой шоколадки просто насладитесь парой чайных ложек натурального меда — это будет вкусным и полезным десертом.
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