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Posted 13 августа, 16:08

Published 13 августа, 16:08

Modified 10 сентября, 05:33

Updated 10 сентября, 05:33

10 аюрведических продуктов для здоровья и долголетия

10 аюрведических продуктов для здоровья и долголетия

13 августа 2024, 16:08
Фото: Изображение Midjourney
Приверженцы аюрведы — традиционной индийской системы сохранения здоровья — предлагают добавлять в рацион продукты с различными вкусами: сладким, солёным, кислым, горьким, острым и вяжущим.

Они утверждают, что такой подход принесет неоценимую пользу не только для тела, но и для психологического комфорта.

Итак, эти 10 продуктов и приправ на вашем столе насытят организм каждым из этих вкусов, пишет domohozyajka.com.

Куркума

Активное вещество этого растения — куркумин — известен своей способностью «выключать» определенные гены, ответственные за образование рубцов и избыточное отложение жира в органах, включая сердце. Употребление блюд с куркумой способствует уменьшению уровня вредного холестерина. Также эта приправа помогает снизить кровяное давление.

Употребление блюд с куркумой способствует уменьшению уровня вредного холестерина.Употребление блюд с куркумой способствует уменьшению уровня вредного холестерина.
Употребление блюд с куркумой способствует уменьшению уровня вредного холестерина.. Фото: Изображение Midjourney

Кардамон

Эта приправа улучшает обмен веществ и способствует сгоранию подкожного жира. Кардамон — одно из лучших средств для поддержания стабильной работы ЖКТ.

Карри

Карри — не менее известный борец с жировыми отложениями. Помимо этого, он выводит из организма токсины, а также способствует уменьшению уровня холестерина.

Гвоздика и корица

Эти восточные специи, популярные во многих странах, снижают уровень «вредного» холестерина, а также уровень глюкозы в крови.

Чили

Продукты с добавлением острого перца чили способствуют не только быстрому перевариванию, но и жиросжиганию. Это происходит благодаря наличию в чили капсаицина, который активно участвует в обмене веществ.

Продукты с добавлением острого перца чили способствуют сжиганию жираПродукты с добавлением острого перца чили способствуют сжиганию жира
Продукты с добавлением острого перца чили способствуют сжиганию жира. Фото: Изображение Midjourney

Горчичное масло

По сравнению с другими маслами оно содержит меньше насыщенных жиров и прекрасно подходит для готовки пищи. Богатое содержание антиоксидантов, полезных жирных и витаминов делает горчичное масло одним из самых полезных. Его невысокая цена также обрадует любую хозяйку.

Капуста

Полезны как свежая, так и капуста после термообработки. Она содержит мало калорий и большое количество клетчатки. Клетчатка способствует нормальному процессу пищеварения, а также препятствует образованию подкожного жира. Помимо этого, свежая и квашеная капуста — настоящий кладезь витаминов.

Свежая капуста — настоящий кладезь витаминовСвежая капуста — настоящий кладезь витаминов
Свежая капуста — настоящий кладезь витаминов. Фото: 1MI

Бобовые

Бобовые — это источник растительного белка, витаминов A, B, C и E, клетчатки. В ней содержатся кальций, калий, железо и другие элементы. Благодаря низкой жирности и высокой способности к насыщению бобовые вполне можно употреблять как основное блюдо раз в день. Это поможет улучшить пищеварение и снизить «вредный» холестерин.

Мед

Натуральный заменитель сахара, который помогает извлечь из лишних жиров энергию. Вместо сладкой шоколадки просто насладитесь парой чайных ложек натурального меда — это будет вкусным и полезным десертом.

Мёд — натуральный заменитель сахараМёд — натуральный заменитель сахара
Мёд — натуральный заменитель сахара. Фото: Изображение Midjourney
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