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Posted 13 августа, 19:45

Published 13 августа, 19:45

Modified 10 сентября, 05:34

Updated 10 сентября, 05:34

ФАС признал слоган бара Ивлеевой «соси это» законным

13 августа 2024, 19:45
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не обнаружила оснований для возбуждения дела против бара блогера и ведущей Насти Ивлеевой из-за слогана «Suck it» («соси это»). В ФАС установили, что рекламный девиз заведения никоим образом не противоречит рекламному законодательству.

Как сообщает www.gazeta.ru, в первых числах лета в столице заработал ресторан Nudles by Ivleeva, запуск в работу которого был анонсирован с помощью рекламных билбордов с надписью: Suck it. Звездная владелица бара подчеркнула, что слоган переводится как «всоси», отмечая, что речь идет о поедании длинной лапши в рамене.

После открытия бара общественные деятели из организации «Сорок сороков» обратились в ФАС, требуя запретить рекламу.

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