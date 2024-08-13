ФАС признал слоган бара Ивлеевой «соси это» законным

Как сообщает www.gazeta.ru, в первых числах лета в столице заработал ресторан Nudles by Ivleeva, запуск в работу которого был анонсирован с помощью рекламных билбордов с надписью: Suck it. Звездная владелица бара подчеркнула, что слоган переводится как «всоси», отмечая, что речь идет о поедании длинной лапши в рамене.