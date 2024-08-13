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Posted 13 августа, 16:11

Published 13 августа, 16:11

Modified 10 сентября, 05:33

Updated 10 сентября, 05:33

Ида Галич собрала 7 млн рублей на помощь жителям Курской области

13 августа 2024, 16:11
Ида Галич сделала заявление в своем Instagram (компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена), что ей удалось в кратчайшие сроки собрать крупную сумму на поддержку людей из Курской области, которым пришлось переехать из оккупированных ВСУ районов.

Как сообщает www.gazeta.ru, речь идет о семи миллионах рублей, переданных для жителей приграничья от неравнодушных подписчиков Галич.

Для доказательства звезда предоставила скриншот диалога с сотрудником благотворительной организации и отметила вклад каждого россиянина, который пожертвовал определенную сумму для населения пострадавшего от диверсии ВСУ приграничного региона.

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