«Люблю тебя навечно»: Мадонна делится редкими фото в честь 24-летия сына

Posted 12 августа, 11:35
Published 12 августа, 11:35
Modified 10 сентября, 05:25
Updated 10 сентября, 05:25
Первым она выложила совместного фото с сыном, на котором Рокко целует ее в лоб. Затем певица опубликовала его домашнее видео со старшей сестрой Лурдес Леон. Ей сейчас 27 лет, пишет журнал PEOPLE.
Мадонна также опубликовала множество образов Рокко разных лет— от коротких стрижек до косичек. Она поделилась и некоторыми из созданных им произведений искусства, включая свой портрет. Сын Мадонны и режиссера Гая Риччи — известный художник. Он работает под псевдонимом Rhed и уже добился широкого признания в арт-кругах.
Она завершила пост более свежей фотографией себя и Рокко на лодке, а в подписи добавила душевное поздравление.
«С днём рождения, Рокко! …Слава Богу за тебя. Мы были вместе много жизней. Спасибо, что снова выбрал меня. Люблю тебя навечно», — написала Мадонна.
Ранее певица посвящала пост Рокко в апреле. Тогда звезда посетила его выставку в Майами.
На мероприятии также присутствовали некоторые другие дети звезды: 18-летние Мерси и Дэвид, а также11-летние близняшки Стелла и Эстер. Мадонна является их приемной матерью. Годовалого Дэвида они с Гаем Риччи усыновили в 2006 году. Мерси звезда удочерила уже после развода, в 2009, а Стеллу и Эстер — в 2017.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14