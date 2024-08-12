«Люблю тебя навечно»: Мадонна делится редкими фото в честь 24-летия сына

На мероприятии также присутствовали некоторые другие дети звезды: 18-летние Мерси и Дэвид, а также11-летние близняшки Стелла и Эстер. Мадонна является их приемной матерью. Годовалого Дэвида они с Гаем Риччи усыновили в 2006 году. Мерси звезда удочерила уже после развода, в 2009, а Стеллу и Эстер — в 2017.