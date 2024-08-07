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Posted 7 августа, 19:07

Published 7 августа, 19:07

Modified 10 сентября, 05:12

Updated 10 сентября, 05:12

Джош Хартнетт рассказал о том, каково быть отцом четверых детей

7 августа 2024, 19:07
Звезда «Оппенгеймера» и «Черного ястреба» Джош Хартнетт — отец четверых детей. Они с супругой Тэмсин Эджертон приняли решение не разглашать имена детей и подробности своей жизни. Однако иногда актер все же рассказывает о своем отцовстве.

Что Джош Хартнетт говорит о своей семье

Старшая дочь Хартнетта родилась в 2015 году. Второй ребенок родился в 2017, а третий — в 2019 году. В феврале 2024 года Хартнетт сообщил, что они с Эджертон снова стали родителями.

Актер с супругой Тэмсин и детьми сейчас живут в сельской местности в Великобритании. Хартнетт объяснил, почему он решил уехать из Лос-Анджелеса много лет назад.

«Голливуд — это больше, чем место; это состояние души. Если вы находитесь среди людей, которые постоянно говорят о кинобизнесе, ваша жизнь будет проходить в однообразном ритме. А я никогда этого не хотел. Я всегда хотел быть рядом… с людьми, которые обычно занимаются множеством других дел, которые отвлекли бы меня от работы и заставили бы меня развиваться в других направлениях. Для меня это и есть соль жизни», — отметил Хартнетт.

После рождения первого ребенка в 2015 году Хартнетт восторженно рассказал о том, как отцовство изменило его.

«Она [дочь]— зеница моего ока. Она идеальна во всех отношениях», — поделился он. «Это заставляет все смотреть на вещи совершенно по-новому. Ваше эго просто тает, когда у вас появляется новый ребенок — ваше сердце покидает ваше тело… Это действительно ужасно, но это прекрасно. Я люблю это больше всего на свете — я бы хотел начать раньше».

В 2021 году Хартнетт признался: больше всего в своей жизни он гордится тем, что является мужем и отцом.

«Больше всего я горжусь тем, что я отец троих детей, у меня хорошие отношения с супругой и прекрасная семейная жизнь, и я по-прежнему способен хорошо работать, а по мере того, как я становлюсь старше, персонажи становятся все интереснее», — рассказал он изданию.

«Ловушка»: Последняя роль Джоша Хартнетта

Самая свежая работа актера — фильм ужасов М. Найта Шьямалана «Ловушка». Он играет в картине роль отца. Рассказывая о фильме, Хартнетт поделился некоторыми подробностями о своих детях. В частности, он выразил мнение о будущей актерской карьере своих детей.

«Мы постараемся держать их от этого подальше, насколько это возможно, потому что мы хотим, чтобы у них было нормальное воспитание», — рассказал он изданию PEOPLE.
«Не хочу слишком упрощать, но я действительно думаю, что индустрия очень жестока к девочкам, и я не хочу этого для своих детей. Я также думаю, что индустрия жестока к актерам. Мы всегда ждем, когда люди скажут, что нам можно делать свою работу»
«Если бы мои дети хотели стать режиссерами или музыкантами, как Найт, я бы это понял. Это было бы действительно здорово», — добавил Хартнетт.

Актер всегда с нетерпением ждет возможности провести время с дочерьми и сыном, когда он покидает съемочную площадку. На премьере «Ловушки» он рассказал о том, как ему удается поддерживать здоровый баланс между работой и личной жизнью, отметив, что «это никогда не бывает легко». Актер подчеркнул, что нашел общий язык с режиссером фильма в том числе из-за отцовства.

«Сомневаюсь, что Найт выбрал бы меня, если бы у меня не было детей», — сказал он. «Ему нравится тот факт, что у меня три девочки, и у него три девочки».
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