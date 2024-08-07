Джош Хартнетт рассказал о том, каково быть отцом четверых детей

Актер всегда с нетерпением ждет возможности провести время с дочерьми и сыном, когда он покидает съемочную площадку. На премьере «Ловушки» он рассказал о том, как ему удается поддерживать здоровый баланс между работой и личной жизнью, отметив, что «это никогда не бывает легко». Актер подчеркнул, что нашел общий язык с режиссером фильма в том числе из-за отцовства.