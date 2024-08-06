Супруга звезды «Универа» Алексея Гаврилова Катерина Кейру готовится к родам

Posted 6 августа, 10:40
Published 6 августа, 10:40
Modified 10 сентября, 05:07
Updated 10 сентября, 05:07
По фото можно догадаться, что у спортсменки уже довольно большой срок беременности. Однако Катерина теперь явно делиться снимками с «беременных» фотосессий, пишет starhit.ru.
«Скоро нас станет больше», — радостно сообщила 35-летняя баскетболистка.
У Катерины есть четырехлетний сын Теодор. Он рожден в браке с футболистом Иваном Новосельцевым. С бывшим мужем она не общается.
А у Алексея также есть наследники. От первой жены — Марины Лемар сын Соломон, а от второй жены Марии Кирти — сын Рами.
К слову, его предыдущий брак закончился только в прошлом году. По словам Марии Кирти, причин у расставания много и решение о разводе было принято обоюдно. До этого супруги обсуждали накопившиеся проблемы в отношениях, однако это не привело к компромисам.
Как пишет издание, 41-летний актер женился на Катерине в начале июня. До свадьбы они встречались совсем недолго. К слову, спортсменка сначала прохладно отнеслась к ухаживаниям актера. Однако он был настойчив и смог завоевать ее сердце.
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