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Posted 6 августа, 10:40

Published 6 августа, 10:40

Modified 10 сентября, 05:07

Updated 10 сентября, 05:07

Супруга звезды «Универа» Алексея Гаврилова Катерина Кейру готовится к родам

6 августа 2024, 10:40
Спустя пару месяцев после свадьбы Алексея Гаврилова и Катерины Кейру молодожены рассекретили информацию о грядущем пополнении в их семье. Спортсменка опубликовала фотоснимки, на которых отчетливо видна округлая форма её живота.

По фото можно догадаться, что у спортсменки уже довольно большой срок беременности. Однако Катерина теперь явно делиться снимками с «беременных» фотосессий, пишет starhit.ru.

«Скоро нас станет больше», — радостно сообщила 35-летняя баскетболистка.

У Катерины есть четырехлетний сын Теодор. Он рожден в браке с футболистом Иваном Новосельцевым. С бывшим мужем она не общается.

А у Алексея также есть наследники. От первой жены — Марины Лемар сын Соломон, а от второй жены Марии Кирти — сын Рами.

К слову, его предыдущий брак закончился только в прошлом году. По словам Марии Кирти, причин у расставания много и решение о разводе было принято обоюдно. До этого супруги обсуждали накопившиеся проблемы в отношениях, однако это не привело к компромисам.

Как пишет издание, 41-летний актер женился на Катерине в начале июня. До свадьбы они встречались совсем недолго. К слову, спортсменка сначала прохладно отнеслась к ухаживаниям актера. Однако он был настойчив и смог завоевать ее сердце.

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