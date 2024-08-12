Теория поколений: кто такие бумеры, зумеры, миллениалы и как их различать

Согласно теории поколений, люди, рожденные в определенный период, обладают схожими установками и ценностями. Условия, в которых им приходится жить, делают их теми, кто они есть. При этом смена условий циклична: после золотого века наступает очередной кризис, за ним восстановление, подъем — и снова золотой век. Ориентируясь на эту схему, можно дать обобщенную характеристику поколению, пережившему те или иные времена.