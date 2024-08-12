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Posted 12 августа, 11:37

Published 12 августа, 11:37

Modified 10 сентября, 05:25

Updated 10 сентября, 05:25

Теория поколений: кто такие бумеры, зумеры, миллениалы и как их различать

Теория поколений: кто такие бумеры, зумеры, миллениалы и как их различать

12 августа 2024, 11:37
Фото: Изображение Midjourney
Теория поколений: кто такие бумеры, зумеры, миллениалы и как их различать
В 90-х годах экономист Нил Хоув и писатель Уильям Штраус представили миру свою классификацию поколений. Они подняли старую проблему отцов и детей, которые в силу определенных обстоятельств не могут найти общий язык. В чем же сходства и различия поколений?

X, Y, Z и снова A

Согласно теории поколений, люди, рожденные в определенный период, обладают схожими установками и ценностями. Условия, в которых им приходится жить, делают их теми, кто они есть. При этом смена условий циклична: после золотого века наступает очередной кризис, за ним восстановление, подъем — и снова золотой век. Ориентируясь на эту схему, можно дать обобщенную характеристику поколению, пережившему те или иные времена.

Особенности национальной теории поколений

В России концепция о разнице поколений на основе их американской классификации только начинает набирать популярность. Уже заметны различия двух систем: так, в США миллениалами называют людей 1980–2005 годов рождения, а в РФ таковыми принято считать людей, родившихся с 1984 по 2000 год.

Общая классификация поколений в РФ выглядит следующим образом.

Молчаливое поколение (1925 — 1944)

Тяжелые годы войны и сталинских репрессий сделали представителей этого поколения осмотрительными, экономными и заботливыми. Они очень ценят близких, всегда имеют сбережения на черный день и стараются жить в соответствии с законами и правилами.

Молчаливое поколение (1925 — 1944)Молчаливое поколение (1925 — 1944)
Молчаливое поколение (1925 — 1944). Фото: Изображение Midjourney

Бэби-бумеры (1950 — 1962)

Люди, родившиеся в эпоху новых технических открытий, полетов в космос и относительного экономического спокойствия, как правило, отличаются оптимизмом. Культура спорта, походов и стройотрядов сделала их компанейскими, общительными, но не слишком приспособленными к глобальным переменам.

Бэби-бумеры (1950 — 1962)Бэби-бумеры (1950 — 1962)
Бэби-бумеры (1950 — 1962). Фото: Изображение Midjourney

Поколение X (1967 — 1984)

Люди, заставшие в детстве перестройку и переход к новым технологиям, как правило, являются скептиками. Они приверженцы индивидуализма и умеют строить карьеру, используя все доступные решения. Это поколение независимых людей, умеющих найти баланс между работой и семьей.

Поколение X (1967 — 1984)Поколение X (1967 — 1984)
Поколение X (1967 — 1984). Фото: Изображение Midjourney

Поколение Y, миллениалы (1984 — 2000)

Поколение, на долю которого выпал не только переход из XX в XXI век, но и переход от аналоговых технологий к новейшим цифровым разработкам. Дети глобализации и резкого изменения в геополитической расстановке сил, они не спешат взрослеть, строить карьеру и семью.

Поколение Y, миллениалы (1984 — 2000)Поколение Y, миллениалы (1984 — 2000)
Поколение Y, миллениалы (1984 — 2000). Фото: Изображение Midjourney

Поколение Z, зумеры (2000 — 2015)

Это прагматики эпохи социальных сетей и цифровых технологий. Они любят и ценят возможность работать на себя, спокойно переносят удаленку, однако часто не умеют делать что-либо на будущее, предпочитая результат здесь и сейчас.

Поколение Z, зумеры (2000 — 2015)Поколение Z, зумеры (2000 — 2015)
Поколение Z, зумеры (2000 — 2015). Фото: Изображение Midjourney

Поколение A, «Альфа» (2011 — наши дни)

Абсолютные аборигены цифрового мира, почти с рождения адаптированные к взаимодействию с гаджетами, искусственным интеллектом и виртуальной реальностью.

Поколение A, «Альфа» (2011 — наши дни)Поколение A, «Альфа» (2011 — наши дни)
Поколение A, «Альфа» (2011 — наши дни). Фото: Изображение Midjourney

Конечно, во многом это понимание поколений представляет собой стереотип. Однако, возможно, кто-то узнал в описании себя или своих сверстников. Наверняка они типичные миллениалы, не так ли?

#Елена Гончарова#Общество#Все материалы авторов#Возраст
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