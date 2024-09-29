Одеться в «луковом» стиле: для этого модного образа не нужны дорогие вещи и аксессуары

Posted 29 сентября, 16:32
Published 29 сентября, 16:32
Modified 29 сентября, 16:34
Updated 29 сентября, 16:34
Сказать честно, лук тут вообще ни при чем. Стилисты в стремлении показать простоту и естественность взяли самый обычный продукт, который мы используем каждый день и практически в любом блюде (кроме десертов, разумеется), то есть лук.
Что подразумевает «луковый» стиль
Главное для поклонниц «лукового стиля» — это комфорт, практичность, экологичность. Одежда onion не должна сковывать движений, то есть сильно облегать, иметь сложный крой, много фурнитуры и пр. Ткани преимущественно надо выбирать натуральные — хлопок, лен, шелк, шерсть, а принты — растительные и флористические. Обувь тоже должна быть максимально удобной. И конечно для такого образа не будут уместны сложные прически и обилие макияжа.
Вот что советует стилист Лариса Остапенко:
«Отдайте предпочтение натуральным цветам, которые встречаются в природе — хаки, песочный, молочный, зеленый и светло-голубой». Даже если хочется взять черную или белоснежную вещь, все же присмотритесь к подобным оттенкам в сглаженных вариантах, например, крем-брюле или графитовому», — советует эксперт.
Когда будете подбирать подходящие вещи для аутфита, мысленно задайте себе вопрос: а удобно ли мне будет в этом при поездке за город. Пусть этот станет для вас критерием — путешествуем мы всегда в комфортной и приятной к телу одежде. Если надеваете джинсы, то пусть это будут «страйт» (прямые) или бойфренды. Никаких скинни, которые будут стеснять движения. «Оniоn всегда об оверсайзе и максимально расслабленном формате», — говорит стилист Остапенко.
С «луковым» образом приветствуется самая простая укладка: на чистые волосы нанести немного мусса, слегка взбить пальцами у корней для придания объема и так же, пальцами, слегка выделить пряди.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14