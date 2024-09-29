Одеться в «луковом» стиле: для этого модного образа не нужны дорогие вещи и аксессуары

Когда будете подбирать подходящие вещи для аутфита, мысленно задайте себе вопрос: а удобно ли мне будет в этом при поездке за город. Пусть этот станет для вас критерием — путешествуем мы всегда в комфортной и приятной к телу одежде. Если надеваете джинсы, то пусть это будут «страйт» (прямые) или бойфренды. Никаких скинни, которые будут стеснять движения. «Оniоn всегда об оверсайзе и максимально расслабленном формате», — говорит стилист Остапенко.