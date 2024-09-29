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Posted 29 сентября, 16:32

Published 29 сентября, 16:32

Modified 29 сентября, 16:34

Updated 29 сентября, 16:34

Одеться в «луковом» стиле: для этого модного образа не нужны дорогие вещи и аксессуары

Одеться в «луковом» стиле: для этого модного образа не нужны дорогие вещи и аксессуары

29 сентября 2024, 16:32
Фото: bohemystyler /Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Одеться в «луковом» стиле: для этого модного образа не нужны дорогие вещи и аксессуары
Onion style с каждым днем обретает все новых почитательниц. И это вполне объяснимо, ведь этот стиль предполагает простоту, естественность и натуральность. Но при чем же здесь едкий овощ, спросите вы. Объясним в этой статье, а также дадим советы по созданию onion-образа.

Откуда взялось название

Сказать честно, лук тут вообще ни при чем. Стилисты в стремлении показать простоту и естественность взяли самый обычный продукт, который мы используем каждый день и практически в любом блюде (кроме десертов, разумеется), то есть лук.

Что подразумевает «луковый» стиль

Главное для поклонниц «лукового стиля» — это комфорт, практичность, экологичность. Одежда onion не должна сковывать движений, то есть сильно облегать, иметь сложный крой, много фурнитуры и пр. Ткани преимущественно надо выбирать натуральные — хлопок, лен, шелк, шерсть, а принты — растительные и флористические. Обувь тоже должна быть максимально удобной. И конечно для такого образа не будут уместны сложные прически и обилие макияжа.

Фото: agi_stylizacje /Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Как создать образ в трендовом «луковом» стиле

Вот что советует стилист Лариса Остапенко:

«Отдайте предпочтение натуральным цветам, которые встречаются в природе — хаки, песочный, молочный, зеленый и светло-голубой». Даже если хочется взять черную или белоснежную вещь, все же присмотритесь к подобным оттенкам в сглаженных вариантах, например, крем-брюле или графитовому», — советует эксперт.

Когда будете подбирать подходящие вещи для аутфита, мысленно задайте себе вопрос: а удобно ли мне будет в этом при поездке за город. Пусть этот станет для вас критерием — путешествуем мы всегда в комфортной и приятной к телу одежде. Если надеваете джинсы, то пусть это будут «страйт» (прямые) или бойфренды. Никаких скинни, которые будут стеснять движения. «Оniоn всегда об оверсайзе и максимально расслабленном формате», — говорит стилист Остапенко.

Фото: yshyvanka_by_vera / /Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Прическа

С «луковым» образом приветствуется самая простая укладка: на чистые волосы нанести немного мусса, слегка взбить пальцами у корней для придания объема и так же, пальцами, слегка выделить пряди.

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#Алла Хан#Мода#Все материалы авторов#Стиль
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