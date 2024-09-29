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Posted 29 сентября, 16:28

Published 29 сентября, 16:28

Modified 29 сентября, 16:30

Updated 29 сентября, 16:30

Как носить пальто с джинсами, чтобы не выглядеть как гостья из прошлого

Как носить пальто с джинсами, чтобы не выглядеть как гостья из прошлого

29 сентября 2024, 16:28
Фото: Изображение Midjourney
Как носить пальто с джинсами, чтобы не выглядеть как гостья из прошлого
Сочетание пальто + джинсы очень распространено, однако не всегда выглядит актуально. Расскажем, как создать трендовый образ на эту осень и не выглядеть как человек из прошлого десятилетия.

Пальто длины макси + прямые джинсы

Сочетание пальто с лоферами — то, что нужно для нашей капризной погоды межсезонья. Добавьте к образу прямые джинсы, которые идеально сидят на любой фигуре. Также под длинное пальто можно надеть классическую рубашку, уютный свитер или боди из трикотажа. Современный образ готов!

Фото: @annelauremais/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Двубортное пальто + джинсы wide-leg

Благодаря своему удобству и универсальности широкие джинсы образца далеких 70-х годов снова вернулись в топы трендовых подборок. Этой осенью обязательно попробуйте такое модное сочетание: широкие джинсы + объемное двубортное пальто и угги. Да, эти уютные сапожки тоже снова в тренде!

Фото: @velerie.kei/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Пальто оверсайз + широкие джинсы

Расслабленный и стильный вариант — maxi-пальто в комбинации с широкими джинсами. Если выбрать правильную длину, такие джинсы смогут скорректировать силуэт. А достичь эффекта стройности поможет длинное пальто. Носите его с классическими конверсами или кроссовками — современная мода позволяет смешивать классику и спортивный стиль.

Фото: @emitaz/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Укороченное пальто + прямые джинсы

Когда в длинном пальто еще слишком жарко, а в тренче уже прохладно, самое время носить полупальто свободного кроя. Оно отлично сочетается с прямыми джинсами, при этом — что важно — сохраняются правильные пропорции фигуры. Под короткое пальто можно носить любой верх, который вам нравится, а вот в качестве обуви лучше всего взять ботинки челси. Они смотрятся очень элегантно и при этом вполне практичны.

Фото: @smythsisters/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Пальто-халат + прямые джинсы

Элегантное сочетание вещей, которые всегда в тренде: пальто на запах, прямые джинсы и ботильоны на удобном каблуке. Это универсальный лук, уместный всегда и для всех. Чтобы сделать образ еще интереснее, накиньте любимый свитер на плечи. Если на улице внезапно похолодает, он поможет утеплиться.

Фото: @anoukyve/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Пальто до колена + узкие джинсы

Узкие джинсы снова на модном пьедестале, что, безусловно, радует их фанатов. Если вы тоже давно ждали возвращения скинни, спешите вписать их в самое трендовое сочетание: джинсы + высокие сапоги. Это сочетание отлично смотрится с пальто любого фасона, но лучше всего оно выглядит с классическими моделями до колен. Такой лук получается одновременно простым и стильным.

Кендалл ДженнерКендалл Дженнер
Кендалл Дженнер. Фото: LEGION-MEDIA
#Елена Гончарова#Мода#Все материалы авторов#Стиль
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