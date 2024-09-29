Как носить пальто с джинсами, чтобы не выглядеть как гостья из прошлого

Когда в длинном пальто еще слишком жарко, а в тренче уже прохладно, самое время носить полупальто свободного кроя. Оно отлично сочетается с прямыми джинсами, при этом — что важно — сохраняются правильные пропорции фигуры. Под короткое пальто можно носить любой верх, который вам нравится, а вот в качестве обуви лучше всего взять ботинки челси. Они смотрятся очень элегантно и при этом вполне практичны.