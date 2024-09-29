Как носить пальто с джинсами, чтобы не выглядеть как гостья из прошлого

Posted 29 сентября, 16:28
Published 29 сентября, 16:28
Modified 29 сентября, 16:30
Updated 29 сентября, 16:30
Сочетание пальто с лоферами — то, что нужно для нашей капризной погоды межсезонья. Добавьте к образу прямые джинсы, которые идеально сидят на любой фигуре. Также под длинное пальто можно надеть классическую рубашку, уютный свитер или боди из трикотажа. Современный образ готов!
Благодаря своему удобству и универсальности широкие джинсы образца далеких 70-х годов снова вернулись в топы трендовых подборок. Этой осенью обязательно попробуйте такое модное сочетание: широкие джинсы + объемное двубортное пальто и угги. Да, эти уютные сапожки тоже снова в тренде!
Расслабленный и стильный вариант — maxi-пальто в комбинации с широкими джинсами. Если выбрать правильную длину, такие джинсы смогут скорректировать силуэт. А достичь эффекта стройности поможет длинное пальто. Носите его с классическими конверсами или кроссовками — современная мода позволяет смешивать классику и спортивный стиль.
Когда в длинном пальто еще слишком жарко, а в тренче уже прохладно, самое время носить полупальто свободного кроя. Оно отлично сочетается с прямыми джинсами, при этом — что важно — сохраняются правильные пропорции фигуры. Под короткое пальто можно носить любой верх, который вам нравится, а вот в качестве обуви лучше всего взять ботинки челси. Они смотрятся очень элегантно и при этом вполне практичны.
Элегантное сочетание вещей, которые всегда в тренде: пальто на запах, прямые джинсы и ботильоны на удобном каблуке. Это универсальный лук, уместный всегда и для всех. Чтобы сделать образ еще интереснее, накиньте любимый свитер на плечи. Если на улице внезапно похолодает, он поможет утеплиться.
Узкие джинсы снова на модном пьедестале, что, безусловно, радует их фанатов. Если вы тоже давно ждали возвращения скинни, спешите вписать их в самое трендовое сочетание: джинсы + высокие сапоги. Это сочетание отлично смотрится с пальто любого фасона, но лучше всего оно выглядит с классическими моделями до колен. Такой лук получается одновременно простым и стильным.
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