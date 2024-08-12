Почему белая юбка — незаменимая вещь в вашем гардеробе этой осенью

Posted 12 августа, 15:23
Published 12 августа, 15:23
Modified 10 сентября, 05:28
Updated 10 сентября, 05:28
В 2024 году белоснежные юбки длины мини и макси стали мастхэвом лета. Их выбирают звезды, такие как Блейк Лайвли, Эмили Ратаковски и Дакота Джонсон. На Неделе моды в Копенгагене они вновь появились в стритстайл-образах.
Эксперты уверены, что с наступлением осени белая юбка останется популярной. Пока погода позволяет, у вас есть шанс приобрести такую модель и научиться сочетать ее с другими трендовыми элементами.
На пике популярности сейчас хлопковые юбки с ажурными вставками, полупрозрачные кружевные модели, атласные юбки с разрезами и льняные варианты с интересными деталями. Базовую белую макси юбку А-силуэта можно легко комбинировать с любым верхом и обувью — от кроссовок до лодочек.
«Праздничные» юбки с объемными украшениями требуют более спокойного верха, например, удлиненного свитера или простой рубашки. Каблуки в таких образах помогут визуально вытянуть силуэт, написал журнал Woman.ru.
Две другие популярные модели — это юбки в стиле бохо и юбки-баллоны. Юбка-облако, как ее называют, идеально подходит для городских модниц, а просторная А-силуэта придаёт элегантности. Вариант в стиле бохо, наоборот, особенно актуален осенью, отлично сочетаясь с джинсовками и косухами. Классические казаки с такой юбкой будут смотреться просто идеально.
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