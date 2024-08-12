Почему белая юбка — незаменимая вещь в вашем гардеробе этой осенью

Этим летом белая юбка стала одним из главных трендов и не собирается сдавать позиции даже с приходом осени. Модницы в Копенгагене уже продемонстрировали множество стильных вариантов, и, судя по прогнозам, этот элемент гардероба будет актуален еще долго.