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Posted 5 августа, 12:34

Published 5 августа, 12:34

Modified 10 сентября, 04:58

Updated 10 сентября, 04:58

Для жгучих брюнеток: 8 идеальных цветов для яркого образа

5 августа 2024, 12:34
Для брюнеток, желающих всегда быть в центре внимания, важно правильно подбирать цвета одежды.

Основатель бренда Mary Mary, Мария Кокшарова, выделила восемь оттенков, которые особенно хорошо подчеркивают их внешность.

  1. Оливковый: Подходит для зимнего цветотипа с насыщенными оттенками. Для летнего — холодные подтемки серо-оливкового. Осенним и весенним типам лучше выбирать теплые и светлые оттенки.
  2. Коричневый: От темно-шоколадного до серо-коричневого, коричневый выгодно выделяет брюнеток всех цветотипов. Особенно хорошо он смотрится на зимнем и осеннем типах.
  3. Розовый: Подчеркивает женственность, подойдя и зимнему, и летнему цветотипам. Для осенних и весенних типов лучше выбирать теплые, приглушенные тона.
  4. Индиго: Идеален для зимнего и летнего цветотипов, добавляя глубину и элегантность. Осенним и весенним типам следует подбирать оттенки индиго осторожно.
  5. Черный: Универсальный и элегантный цвет, особенно эффектно смотрится на брюнетках зимнего цветотипа. Остальным важно сочетать его с другими оттенками для создания гармоничного образа.
  6. Желтый: От солнечного до лимонного, желтый прекрасно подходит для всех цветотипов, особенно для осеннего и весеннего.
  7. Красный: Яркие, насыщенные оттенки красного подходят зимнему типу, тогда как мягкие и холодные оттенки гармонируют с летним типом. Осенним и весенним типам лучше выбирать коралловые и теплые красные тона.
  8. Молочный: Мягкий белый оттенок подходит для всех цветотипов, создавая элегантный и сбалансированный образ.

Эти цвета помогут брюнеткам всегда выглядеть ярко и привлекательно, подчеркивая их природную красоту, написал marieclaire.ru.

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