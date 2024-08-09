5 вещей, которые нужно успеть надеть в августе

Posted 9 августа, 12:24
Published 9 августа, 12:24
Modified 10 сентября, 05:19
Updated 10 сентября, 05:19
Этот кэжуал-образ — самое простое, что можно придумать для повседневного выхода. Обычные пижамные брюки на резинке можно заменить на сатиновые с принтом или льняные однотонные. С белой футболкой любой вариант будет смотреться гармонично. На ноги можно надеть кожаные сандалии или вьетнамки.
Синоптики снова обещают в августе очень жаркую погоду, поэтому возможностей для выхода в коротком платье будет уйма. Сочетайте этот образ с кожаными балетками. Это могут быть сетчатые модели или с перепонкой на подъеме. Получится милый романтичный образ, уместный как для свидания, так и для похода в гости к подруге.
Костюмная жилетка уже который сезон не сдает трендовых позиций. Ее уже успели приобрести все мало-мальски интересующиеся модой девушки. Меняем надоевшие футболки и топы на такую вот жилетку, дополняем образ классическими шортами и элегантными босоножками. В таком образе можно посетить театр, отправиться на выставку или в кино.
Если у вас в гардеробе нет пышной макси-юбки, ее стоит приобрести, даже несмотря на конец сезона, потому что она еще долго останется актуальной. Вариант из тонкого хлопка — оптимальный выбор. Такая вещь не будет слишком дорогой и максимально спасет от жары. Сочетать ее можно с простым топом на бретельках и мюлями на крохотном каблуке.
Джинсовые бермуды невероятно популярны и актуальны в городских условиях. Их можно надеть и в офис, и в магазин, и на прогулку. Их универсальная длина позволяет создать расслабленный, но не игривый образ. Если топ с шортами вы носить стесняетесь, наденьте свободную рубашку. Так аутфит станет более гармоничным. На ногах хорошо будут смотреться слипоны или кеды.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14