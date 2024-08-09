5 вещей, которые нужно успеть надеть в августе

Если у вас в гардеробе нет пышной макси-юбки, ее стоит приобрести, даже несмотря на конец сезона, потому что она еще долго останется актуальной. Вариант из тонкого хлопка — оптимальный выбор. Такая вещь не будет слишком дорогой и максимально спасет от жары. Сочетать ее можно с простым топом на бретельках и мюлями на крохотном каблуке.