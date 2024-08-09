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Posted 9 августа, 12:24

Published 9 августа, 12:24

Modified 10 сентября, 05:19

Updated 10 сентября, 05:19

5 вещей, которые нужно успеть надеть в августе

5 вещей, которые нужно успеть надеть в августе

9 августа 2024, 12:24
Фото: yapokupayu.ru, kseniiaburda.com
5 вещей, которые нужно успеть надеть в августе
Если вы все лето проходили в одном любимом сарафане, то у вас еще есть август, чтобы покрасоваться в других летних образах и почувствовать себя обновленной. Перед вами пять трендовых сочетаний вещей, которые точно есть в вашем гардеробе.

Пижамные брюки

Этот кэжуал-образ — самое простое, что можно придумать для повседневного выхода. Обычные пижамные брюки на резинке можно заменить на сатиновые с принтом или льняные однотонные. С белой футболкой любой вариант будет смотреться гармонично. На ноги можно надеть кожаные сандалии или вьетнамки.

Мини-платье

Синоптики снова обещают в августе очень жаркую погоду, поэтому возможностей для выхода в коротком платье будет уйма. Сочетайте этот образ с кожаными балетками. Это могут быть сетчатые модели или с перепонкой на подъеме. Получится милый романтичный образ, уместный как для свидания, так и для похода в гости к подруге.

Костюмная жилетка

Костюмная жилетка уже который сезон не сдает трендовых позиций. Ее уже успели приобрести все мало-мальски интересующиеся модой девушки. Меняем надоевшие футболки и топы на такую вот жилетку, дополняем образ классическими шортами и элегантными босоножками. В таком образе можно посетить театр, отправиться на выставку или в кино.

Юбка макси

Если у вас в гардеробе нет пышной макси-юбки, ее стоит приобрести, даже несмотря на конец сезона, потому что она еще долго останется актуальной. Вариант из тонкого хлопка — оптимальный выбор. Такая вещь не будет слишком дорогой и максимально спасет от жары. Сочетать ее можно с простым топом на бретельках и мюлями на крохотном каблуке.

Джинсовые шорты

Джинсовые бермуды невероятно популярны и актуальны в городских условиях. Их можно надеть и в офис, и в магазин, и на прогулку. Их универсальная длина позволяет создать расслабленный, но не игривый образ. Если топ с шортами вы носить стесняетесь, наденьте свободную рубашку. Так аутфит станет более гармоничным. На ногах хорошо будут смотреться слипоны или кеды.

#Алла Хан#Мода#Лето#Все материалы авторов#Стиль#Одежда
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