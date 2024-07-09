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Posted 9 июля, 18:59

Published 9 июля, 18:59

Modified 10 сентября, 03:41

Updated 10 сентября, 03:41

Вспоминаем лучшие образы звезд 2000-х, которые снова в моде

9 июля 2024, 18:59
Цветные спортивные костюмы, джинсы с низкой посадкой и корсеты — эти тренды 2000-х снова актуальны для лета-2024!

У 2000-х был свой уникальный стиль: блестящие спортивные костюмы, очки Bayonetta, джинсы с низкой посадкой и массивные ожерелья поверх платьев. Повседневная одежда этого времени отличалась гламуром, который создавал легкость и беззаботное веселье.

Мы нашли самые культовые наряды знаменитостей десятилетия и подобрали детали, которые вы можете использовать для ежедневного гардероба.

Хилари Дафф — 2003

Для тех, кто хотел удобный, но в тоже время открытый наряд для ночной вечеринки, выбирали футболки с графическим рисунком и мини-юбки. Хилари Дафф воплощает в жизнь этот образ, в котором джинсовая мини-юбка сочетается с очаровательной майкой с рисунком. Вы даже можете сменить ее на «детскую футболку», которая невероятно популярна в 2024 году, и обязательно подберите к ней самое красивое ожерелье.

Линдси Лохан — 2004

Линдси Лохан часто посещала кинопремьеры в 2000-х, ее наряды варьировались от официальных до повседневных, а этот джинсовый образ стал одним из самых узнаваемых. Атласный белый топ с втачным рисунком дополнил джинсы с низкой посадкой. Туфли на каблуках с ремешками и роскошная сумка через плечо подчеркивают стиль всего наряда.

Бейонсе — 2005

Топы с корсетом никогда не выходили из моды, а такие современные дивы как Dua Lipa продолжают носить их разными способами. В 2000-х Бейонсе сочетала черный топ в стиле нижнего белья с черными узкими джинсами, придавая своему сценическому образу готическую атмосферу.

Селена Гомес — 2007

Наряд «платье топ-бандо поверх брюк» — один из самых узнаваемых 2000-х годов. Многие звезды использовали такой образ, как например Селена Гомес. Простое мини-платье без бретелек в качестве верха в сочетании с джинсами-скинни, безусловно, один из самых простых и удобных нарядов. Пара красных кроссовок Converse — вишенка этого наряда.

Меган Фокс — 2007

Новейший аксессуар из 2000-х, очки bayonetta, снова вернулись в моду. Меган Фокс была королевой стиля Bayonetta в те времена и часто меняла стиль на красных ковровых дорожках, но практически каждый образ был в модных очках. Этот стиль легко воссоздать, выбрав массивные украшения и детскую футболку. Такие законодатели моды, как Белла Хадид, уже носят вовсю эти «мягкие квадраты», идеально завершая свой образ.

Пэрис Хилтон — 2008

В этом классическом бархатном спортивном костюме Juicy Couture уют сочетается с шиком. В 2000-х годах Пэрис Хилтон была прообразом модной айтишницы той эпохи и еще никто не делал это лучше, чем богатая наследница сети отелей, которая демонстрировал этот лук в основном в аэропорту.

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#Эмилия Шпилева#Мода#Стиль#Одежда#Женская одежда#2000-ые
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