Вспоминаем лучшие образы звезд 2000-х, которые снова в моде

Для тех, кто хотел удобный, но в тоже время открытый наряд для ночной вечеринки, выбирали футболки с графическим рисунком и мини-юбки. Хилари Дафф воплощает в жизнь этот образ, в котором джинсовая мини-юбка сочетается с очаровательной майкой с рисунком. Вы даже можете сменить ее на «детскую футболку», которая невероятно популярна в 2024 году, и обязательно подберите к ней самое красивое ожерелье.