Вспоминаем лучшие образы звезд 2000-х, которые снова в моде

Posted 9 июля, 18:59
Published 9 июля, 18:59
Modified 10 сентября, 03:41
Updated 10 сентября, 03:41
У 2000-х был свой уникальный стиль: блестящие спортивные костюмы, очки Bayonetta, джинсы с низкой посадкой и массивные ожерелья поверх платьев. Повседневная одежда этого времени отличалась гламуром, который создавал легкость и беззаботное веселье.
Мы нашли самые культовые наряды знаменитостей десятилетия и подобрали детали, которые вы можете использовать для ежедневного гардероба.
Для тех, кто хотел удобный, но в тоже время открытый наряд для ночной вечеринки, выбирали футболки с графическим рисунком и мини-юбки. Хилари Дафф воплощает в жизнь этот образ, в котором джинсовая мини-юбка сочетается с очаровательной майкой с рисунком. Вы даже можете сменить ее на «детскую футболку», которая невероятно популярна в 2024 году, и обязательно подберите к ней самое красивое ожерелье.
Линдси Лохан часто посещала кинопремьеры в 2000-х, ее наряды варьировались от официальных до повседневных, а этот джинсовый образ стал одним из самых узнаваемых. Атласный белый топ с втачным рисунком дополнил джинсы с низкой посадкой. Туфли на каблуках с ремешками и роскошная сумка через плечо подчеркивают стиль всего наряда.
Топы с корсетом никогда не выходили из моды, а такие современные дивы как Dua Lipa продолжают носить их разными способами. В 2000-х Бейонсе сочетала черный топ в стиле нижнего белья с черными узкими джинсами, придавая своему сценическому образу готическую атмосферу.
Наряд «платье топ-бандо поверх брюк» — один из самых узнаваемых 2000-х годов. Многие звезды использовали такой образ, как например Селена Гомес. Простое мини-платье без бретелек в качестве верха в сочетании с джинсами-скинни, безусловно, один из самых простых и удобных нарядов. Пара красных кроссовок Converse — вишенка этого наряда.
Новейший аксессуар из 2000-х, очки bayonetta, снова вернулись в моду. Меган Фокс была королевой стиля Bayonetta в те времена и часто меняла стиль на красных ковровых дорожках, но практически каждый образ был в модных очках. Этот стиль легко воссоздать, выбрав массивные украшения и детскую футболку. Такие законодатели моды, как Белла Хадид, уже носят вовсю эти «мягкие квадраты», идеально завершая свой образ.
В этом классическом бархатном спортивном костюме Juicy Couture уют сочетается с шиком. В 2000-х годах Пэрис Хилтон была прообразом модной айтишницы той эпохи и еще никто не делал это лучше, чем богатая наследница сети отелей, которая демонстрировал этот лук в основном в аэропорту.
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