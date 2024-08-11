10 продуктов, которые нужно класть в тележку, когда вы идете по супермаркету

Posted 11 августа, 09:40
Published 11 августа, 09:40
Modified 10 сентября, 05:23
Updated 10 сентября, 05:23
Составленный заранее список продуктов позволяет не только сократить время нахождения в магазине, но и придерживаться плана здорового питания. Воспользуйтесь этими советами, чтобы получить полноценную корзину правильных и полезных продуктов, которая не нарушит ваш бюджет или рацион.
В вашем списке:
Обратите внимание на слова «цельнозерновая» или «цельнозерновая мука» в качестве первого ингредиента на этикетке. Выбирайте хлеб, который содержит не менее 3-4 граммов клетчатки и менее 100 калорий на 100 грамм.
В вашем списке:
Если вы покупаете красное мясо, выбирайте самые нежирные куски. Используйте в питании куриный фарш или грудку индейки вместо говяжьего фарша — в них намного меньше жира.
В вашем списке:
По возможности отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам.
В вашем списке:
Многие соусы и приправы на удивление богаты натрием и сахаром. Ищите товары без сахара. Следите за уровнем натрия, особенно если вы сокращаете потребление соли. Замените майонез и другие приправы с высоким содержанием жира такими вариантами, как сальса и острый соус, или выберите легкий майонез.
В вашем списке:
Покупайте хлопья и зерновые батончики с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара. Используйте ягоды, сухофрукты или орехи, чтобы придать хлопьям сладость.
В вашем списке:
При покупке консервированных фруктов выбирайте те марки, которые упакованы в сок, а не в сироп.
В вашем списке:
Покупайте замороженные овощи, чтобы добавлять их в супы, запеканки и рагу. Нежирный замороженный йогурт, смешанный с замороженными фруктами, позволяет быстро приготовить полезный смузи.
В вашем списке:
Если вы любите сыры и сливочное масло, не лишайте себя такого удовольствия, просто используйте меньшие порции. Покупайте сыры с сильным вкусом, такие как пармезан или козий сыр, чтобы их можно было меньшее съесть.
Не покупайте предварительно подслащенные или ароматизированные йогурты, в которых может быть очень много сахара и калорий. Вместо этого купите простой йогурт и добавьте по своему вкусу столовую ложку свежих фруктов или джема.
В вашем списке:
В вашем списке:
Выбирайте большое разнообразие ярких фруктов и овощей. В них больше всего питательных веществ. Покупайте фрукты и овощи местного производства по сезону, они вкуснее и стоят дешевле. Предварительно нарезанные фрукты и овощи сэкономят ваше время на приготовление.
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