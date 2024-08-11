10 продуктов, которые нужно класть в тележку, когда вы идете по супермаркету

Многие соусы и приправы на удивление богаты натрием и сахаром. Ищите товары без сахара. Следите за уровнем натрия, особенно если вы сокращаете потребление соли. Замените майонез и другие приправы с высоким содержанием жира такими вариантами, как сальса и острый соус, или выберите легкий майонез.