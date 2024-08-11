newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 августа, 09:40

Published 11 августа, 09:40

Modified 10 сентября, 05:23

Updated 10 сентября, 05:23

Какие продукты нужно класть в тележку, когда вы идете по супермаркету

10 продуктов, которые нужно класть в тележку, когда вы идете по супермаркету

11 августа 2024, 09:40
Фото: 1MI
Какие продукты нужно класть в тележку, когда вы идете по супермаркету
ЗОЖ начинается не на кухне, а в магазине, когда вы катите тележку между стеллажами, попутно закидывая все, что кажется вкусным. Однако, здоровые пищевые привычки формируются в первую очередь с правильно составленного списка покупок.

Составленный заранее список продуктов позволяет не только сократить время нахождения в магазине, но и придерживаться плана здорового питания. Воспользуйтесь этими советами, чтобы получить полноценную корзину правильных и полезных продуктов, которая не нарушит ваш бюджет или рацион.

В вашем списке:

  • Хлеб бездрожжевой и цельнозерновой
  • Лаваш, хлебцы, лепешки для тако

Обратите внимание на слова «цельнозерновая» или «цельнозерновая мука» в качестве первого ингредиента на этикетке. Выбирайте хлеб, который содержит не менее 3-4 граммов клетчатки и менее 100 калорий на 100 грамм.

В магазине стоит обращать внимание на хлеб бездрожжевой и цельнозерновойВ магазине стоит обращать внимание на хлеб бездрожжевой и цельнозерновой
В магазине стоит обращать внимание на хлеб бездрожжевой и цельнозерновой. Фото: 1MI

В вашем списке:

  • Грудки курицы или индейки без кожи
  • Фарш из индейки или курицы
  • Лосось, палтус, форель, морепродукты
  • Мясо с пониженным содержанием натрия (индейка, ростбиф)

Если вы покупаете красное мясо, выбирайте самые нежирные куски. Используйте в питании куриный фарш или грудку индейки вместо говяжьего фарша — в них намного меньше жира.

МорепродуктыМорепродукты
Морепродукты. Фото: 1MI

В вашем списке:

  • Коричневый рис
  • Макароны из цельной пшеницы или цельного зерна

По возможности отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам.

Макароны из твердых сортов пшеницыМакароны из твердых сортов пшеницы
Макароны из твердых сортов пшеницы. Фото: 1MI

В вашем списке:

  • Томатный соус
  • Горчица
  • Винный уксус
  • Оливковое масло первого отжима
  • Растительно масло, горчичное, подсолнечное, рапсовое, льняное, кукурузное
  • Каперсы и оливки в банках

Многие соусы и приправы на удивление богаты натрием и сахаром. Ищите товары без сахара. Следите за уровнем натрия, особенно если вы сокращаете потребление соли. Замените майонез и другие приправы с высоким содержанием жира такими вариантами, как сальса и острый соус, или выберите легкий майонез.

Масла, соусы, заправки для салатов и приправыМасла, соусы, заправки для салатов и приправы
Масла, соусы, заправки для салатов и приправы. Фото: 1MI

В вашем списке:

  • Цельнозерновые или мультизерновые каши
  • Овсяные хлопья быстрого приготовления
  • Батончики из цельнозерновых злаков

Покупайте хлопья и зерновые батончики с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара. Используйте ягоды, сухофрукты или орехи, чтобы придать хлопьям сладость.

В вашем списке:

  • Нарезанные кубиками или цельные помидоры
  • Тунец или лосось
  • Красная фасоль, соя, чечевица, горошек

При покупке консервированных фруктов выбирайте те марки, которые упакованы в сок, а не в сироп.

КонсервыКонсервы
Консервы. Фото: 1MI

В вашем списке:

  • Замороженные овощи: брокколи, шпинат, горошек и морковь
  • Замороженные фрукты: клубника, малина, черника (без добавления сахара)
  • Замороженные креветки
  • Порционное нежирное мороженое или замороженный йогурт

Покупайте замороженные овощи, чтобы добавлять их в супы, запеканки и рагу. Нежирный замороженный йогурт, смешанный с замороженными фруктами, позволяет быстро приготовить полезный смузи.

Замороженые овощиЗамороженые овощи
Замороженые овощи. Фото: 1MI

В вашем списке:

  • Используйте обезжиренное или соевое молоко
  • Обезжиренный йогурт или йогурт с низким содержанием жира
  • Творог без жира или с низким содержанием жира
  • Закуски с нежирным сыром или творожной нарезкой
  • Яйца
  • Твердый тофу
  • Сливочное масло

Если вы любите сыры и сливочное масло, не лишайте себя такого удовольствия, просто используйте меньшие порции. Покупайте сыры с сильным вкусом, такие как пармезан или козий сыр, чтобы их можно было меньшее съесть.

Не покупайте предварительно подслащенные или ароматизированные йогурты, в которых может быть очень много сахара и калорий. Вместо этого купите простой йогурт и добавьте по своему вкусу столовую ложку свежих фруктов или джема.

Молочные продукты, сыр и яйцаМолочные продукты, сыр и яйца
Молочные продукты, сыр и яйца. Фото: 1MI

В вашем списке:

  • Цельнозерновые крекеры
  • Сухофрукты: абрикосы, инжир, чернослив, изюм, клюква
  • Орехи: миндаль, кешью, грецкие орехи, арахис, орехи пекан, фисташки (жареные и несоленые)
  • Семена: семена подсолнечника, кунжута, цельные или молотые семена льна
  • Арахисовое, миндальное или соевое масло
  • Хумус
  • Темный шоколад (содержит более 70% какао)

В вашем списке:

  • Фрукты: бананы, яблоки, апельсины, манго, клубника, черника, голубика
  • Овощи: сладкий картофель, капуста, шпинат, брокколи, морковь

Выбирайте большое разнообразие ярких фруктов и овощей. В них больше всего питательных веществ. Покупайте фрукты и овощи местного производства по сезону, они вкуснее и стоят дешевле. Предварительно нарезанные фрукты и овощи сэкономят ваше время на приготовление.

ГолубикаГолубика
Голубика. Фото: 1MI
Банан принес победу спортсменке на Олимпийских играх-2024 — в чем секрет этого плода?
Узнать подробнее
Кабачковый соус с маскарпоне и чесноком на поджаристом хлебе
Узнать подробнее
Нет холестерину и инсульту: 6 основных плюсов семян чиа для здоровья
Узнать подробнее
Читайте также:
Бен Аффлек купил новый дом за 20 млн $ после продажи особняка, где жил с Джей ЛоЧему не место в холодильнике: от помидоров до кофе5 незаменимых витаминов, которые нужно получать из продуктов питания
#Эмилия Шпилева#Еда#Покупки#Продукты питания#Полезные продукты#Продукты#Список#Здоровая еда
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика