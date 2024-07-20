Нет холестерину и инсульту: 6 основных плюсов семян чиа для здоровья

Posted 20 июля, 11:24
Published 20 июля, 11:24
Modified 10 сентября, 04:14
Updated 10 сентября, 04:14
Семена чиа — это маленькие семечки мексиканского растения чиа. Они могут выглядеть как серые, с черными и белыми пятнами зерна, диаметром около двух миллиметров.
Несмотря на то, что чиа такие маленькие, они приносят большую пользу для здоровья. Семена богаты клетчаткой, являются источником белка и омега-3 жирных кислот, могут оказывать противовоспалительное действие и улучшать здоровье сердца.
Порция семян чиа, состоящая из 30 граммов продукта или двух столовых ложек, содержит около 11 граммов клетчатки. По словам Аманды Миллер, чикагского диетолога, это уже половина рекомендуемой суточной нормы для женщин (25 граммов) и треть от рекомендуемой для мужчин (38 граммов). Клетчатка является неотъемлемой частью здорового питания, которая содержит балластные вещества, тем самым:
Отчет исследования 2009 года доказывает, что диета с высоким содержанием клетчатки снижает риск инсульта, высокого кровяного давления, диабета и ожирения.
Большинство полноценных источников белка — это продукты животного происхождения, такие как яйца, рыба, говядина и молочные продукты. Две столовые ложки семян чиа содержат около четырех граммов белка и включают в себя все девять аминокислот, которые организм не может вырабатывать самостоятельно.
Это говорит о том, что семена чиа являются одним из лучших полноценных источников белка для вегетарианцев. Аминокислоты необходимы для поддержания работы органов, кожи и мышц, способствуя клеточному строительству и регенерации.
Семена чиа — отличный источник омега-3 жирных кислот, которые в свою очередь снижают риск сердечных заболеваний и инсульта. Кроме того, эти кислоты регулируют уровень холестерина и могут быть частью сбалансированной диеты.
Эти же жирные кислоты омега-3, содержащиеся в семенах чиа, обладают противовоспалительным действием при стрессе и болезнях. Кофейная кислота и антиоксиданты этого суперпродукта борются с воспалениями в организме и даже облегчают симптомы ревматического артрита — хронического воспалительного заболевания.
Семена чиа содержат различные типы антиоксидантов, такие как:
Антиоксиданты помогают уменьшить действие вредных «свободных радикалов» и их последствия.
«Свободные радикалы постоянно вырабатываются в нашем организме, их определенное количество необходимо для нашего здоровья, потому что они борются с инфекциями, — рассказывает доктор Кьярульф. — Однако, если количество свободных радикалов превышает количество антиоксидантов, это вызывает окислительный процесс в организме, который может повредить ДНК и вызвать другие заболевания».
Семена чиа богаты кальцием, поскольку содержат 18% от рекомендуемой суточной нормы, поэтому могут быть полезны для здоровья костей. Исследование, проведенное на крысах в 2018 году, показало, что семена чиа улучшили плотность костей грызунов.
Вы можете найти семена чиа практически в любом супермаркете или заказать их в интернет-магазине. Их можно употреблять как в виде цельных семян, так и измельченных, например добавляя:
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