Нет холестерину и инсульту: 6 основных плюсов семян чиа для здоровья

Большинство полноценных источников белка — это продукты животного происхождения, такие как яйца, рыба, говядина и молочные продукты. Две столовые ложки семян чиа содержат около четырех граммов белка и включают в себя все девять аминокислот, которые организм не может вырабатывать самостоятельно.