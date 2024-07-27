5 незаменимых витаминов, которые нужно получать из продуктов питания

Жирорастворимый витамин А необходим для многих функций организма, таких как иммунная система, рост, зрение, репродуктивная система, а также полезен при сухости кожи. Витамин А хранится в нашей печени и жировой ткани, используя эти запасы при необходимости. Поскольку он имеет свойство откладываться, лучше всего получать его естественным путем вместе с пищей.