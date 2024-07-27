5 незаменимых витаминов, которые нужно получать из продуктов питания

Posted 27 июля, 19:09
Published 27 июля, 19:09
Modified 10 сентября, 04:36
Updated 10 сентября, 04:36
В повседневной жизни многие из нас вынуждены получать витамины и минералы с помощью пищевых добавок. Но мы иногда забываем, что эти важные вещества на самом деле уже содержатся в нашем рационе.
Разнообразная диета, включающая фрукты, сухофрукты, овощи, цельные злаки, нежирное мясо, рыбу, молочные продукты, орехи и семена — хороший способ полностью удовлетворить потребности организма в витаминах и минералах. Рассказываем, какие продукты заменяют баночки с БАДами.
Жирорастворимый витамин А необходим для многих функций организма, таких как иммунная система, рост, зрение, репродуктивная система, а также полезен при сухости кожи. Витамин А хранится в нашей печени и жировой ткани, используя эти запасы при необходимости. Поскольку он имеет свойство откладываться, лучше всего получать его естественным путем вместе с пищей.
Витамин А содержится в продуктах животного происхождения, таких как молоко, сыр, яйца, жирная рыба, а также в зеленых, оранжевых и темно-зеленых овощах и фруктах. Это могут быть морковь, манго, абрикосы, картофель, капуста, шпинат, изюм.
Витамин В1 важен для поддержания нашего энергетического уровня, работы сердца, мозга и мышц. Если вы получаете слишком много витамина В1, организм автоматически выведет его избыточное количество.
Витамин В1 содержится во многих продуктах, таких как сыр, молоко, кефир, мясо, рыба, а также изюм, помидоры, картофель, бобовые, орехи, цельные зерна, крупяные изделия, макароны и рис.
Калий — важный минерал для организма, он поддерживает нормальный уровень кровяного давления и нервной системы, помогает выработке белков, регулирует баланс жидкости и поддерживает работу мышц и сердца.
Этот витамин содержится в сухофруктах, таких как изюм, а также во фруктах и овощах, молочных продуктах, бобовых, рыбе и мясе.
Железо необходимо для организма, поскольку входит в состав красных кровяных телец. Организм также использует его для защиты клеток. Если получать слишком мало железа, может кружиться голова и возникать усталость, одышка, головные боли и учащенное сердцебиение.
Чтобы получать этот микроэлемент вместе с едой, внесите в постоянный рацион питания миндаль, бобовые, шпинат, мясо, рыбу и яичные желтки.
Кальций — это минерал, которого в организме должно быть много. Он играет решающую роль в формировании и поддержании здоровья костей и зубов. Если вам не хватает кальция, кости становятся слабыми, вы можете сломать их или заболеть остеопорозом.
Одним из основных источников кальция являются молочные продукты, но он также содержится в изюме, овощах, таких как капуста, шпинат, брокколи, фасоли, креветках, мелкой рыбе с костями — сардинах и сельди.
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