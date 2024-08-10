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Posted 10 августа, 17:53

Published 10 августа, 17:53

Modified 10 сентября, 05:22

Updated 10 сентября, 05:22

Как справиться с истерикой ребенка и что за этим стоит

Как правильно справиться с истерикой ребенка и что за ней стоит

10 августа 2024, 17:53
Фото: Изображение Midjourney
Как справиться с истерикой ребенка и что за этим стоит
Психолог Лариса Суркова дала совет, который стоит попробовать во время детской истерики.

Истерика — это способ выразить разочарование своими ограничениями или гнев из-за чего-то недоступного. Во время вспышки гнева дети могут спорить, не желать делать то, что им говорят и идти против воли родителей.

Истерика может возникнуть, когда маленький ребенок устал или расстроен. Это часто случается во время повседневных дел, например перед сном, приемом пищи или одеванием. Но что не типично для обычной истерики, так это когда вспышка гнева возникает из ниоткуда или бывает настолько сильной, что ребенок становится истощенным.

Что такое истерика?Что такое истерика?
Что такое истерика?. Фото: Изображение Midjourney

У детей младше 4 лет регулярно случаются истерики. Вас может удивить, но когда ребенок испытывает злость, это полезно для его развития. Таким образом дети выражают целый спектр эмоций в результате своего быстрого роста. Они хотят что-то делать сами, но у них еще нет нужных навыков. К счастью, гнев малыша должен сходить на нет по мере его взросления, когда он будет развивать коммуникативные навыки и научиться лучше выражать себя.

Есть несколько признаков, которые могут вызывать беспокойство. Например, гнев или недоброжелательность по отношению к людям или предметам. Время от времени ребенку может захотеться ударить или пнуть воспитателя из-за разочарования. Когда это происходит более чем в половине случаев истерик у ребенка, может возникнуть проблема.

Так же ребенок пытается причинить себе вред., например:

  • Кусают себя
  • Царапаются
  • Бьются головой о стену
  • Пытаются причинить другим вред
Как справиться с гневом ребенкаКак справиться с гневом ребенка
Как справиться с гневом ребенка. Фото: Изображение Midjourney

Причины вспышек гнева

Некоторые типичные триггеры истерик включают:

  • Неспособность выполнить задачу
  • Не хватает слов, чтобы выразить свои чувства
  • Ребенок болеет
  • Переходный возраст
  • Усталость, голод или разочарование
  • Желание привлечь к себе внимание

1. Сохраняйте позитивный настрой

Детям нужны позитивные отношения, чтобы чувствовать связь и учиться контролировать свое поведение. Даже несмотря на то, когда бывает трудно сохранять спокойствие.

Что нужно делать при истерике у маленького ребенкаЧто нужно делать при истерике у маленького ребенка
Что нужно делать при истерике у маленького ребенка. Фото: Изображение Midjourney

2. Составьте план

Вы не можете предотвратить каждую истерику, но если подумать наперед, то вполне возможно сократить количество приступов гнева.

  • Старайтесь не брать с собой ребенка по личными делами, когда он голодный или устал. В противном случае возьмите с собой еду и игрушки, чтобы ваш малыш был занят.
  • Будьте последовательны. Придерживайтесь распорядка дня, который включает в себя время приема пищи, дневного сна и отхода ко сну. Психика ребенка будет спокойнее, если он будет знать, чего ожидать. Они также лучше справятся с разочарованием, если будут достаточно отдыхать.
  • Предлагайте выбор. Позволяйте ребенку принимать решения — дети чувствуют себя более уверенно, если могут решать, с какими игрушками играть или какую одежду надеть.
  • Определите триггеры. Избегайте ситуаций, которые могут привести к срыву. Например, избегайте ресторанов без детской комнаты, если ваш ребенок не переносит ожидания.

3. Поощряйте хорошее поведение

Если ребенок хорошо ведет себя за ужином, похвалите его. Помогите своему ребенку установить соответствующую поведенческую цель и вознаградите его за ее достижение. Вместо материального вознаграждения уделите ребенку время.

Как унять истерику у ребенкаКак унять истерику у ребенка
Как унять истерику у ребенка. Фото: Изображение Midjourney

Когда у вашего малыша действительно случается истерика, ему понадобится ваша помощь, чтобы успокоиться. Вы можете помочь ребенку, если:

  • Сохраняйте спокойствие. Если вы будете кричать или сердито отвечать, это только ухудшит ситуацию.
  • Попробуйте отвлечь ребенка. Дайте ему игрушку или книгу. Предложите помощь, если истерика связана с уборкой или выполнением домашней работы.
  • Нежно держите их. Если ваш ребенок бьет, пинается или пытается убежать, держите его, пока он не успокоится.
  • Объясните правила. Когда ваш ребенок успокоится, обсудите с ним правила.
  • Игнорируйте поведение. Когда вы игнорируете истерику, это дает ребенку понять, что такое поведение неприемлемо.

Психолог Лариса Суркова дает простой рецепт, который можно применять во время детской истерики:

«Запомните, что когда у кого-то истерика — бесполезно что-то говорить. Первые 5-7 минут истерики просто выходят те эмоции, которые накопились. Лучшее что можно делать — быть рядом и молчать. А дальше по ситуации, но в 90% случаев работает — просто обнять», — делится советом эксперт.
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#Эмилия Шпилева#Общество#Дети#Отношения#Психология#Воспитание
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