Как правильно справиться с истерикой ребенка и что за ней стоит

У детей младше 4 лет регулярно случаются истерики. Вас может удивить, но когда ребенок испытывает злость, это полезно для его развития. Таким образом дети выражают целый спектр эмоций в результате своего быстрого роста. Они хотят что-то делать сами, но у них еще нет нужных навыков. К счастью, гнев малыша должен сходить на нет по мере его взросления, когда он будет развивать коммуникативные навыки и научиться лучше выражать себя.