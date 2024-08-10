Как правильно справиться с истерикой ребенка и что за ней стоит

Posted 10 августа, 17:53
Published 10 августа, 17:53
Modified 10 сентября, 05:22
Updated 10 сентября, 05:22
Истерика — это способ выразить разочарование своими ограничениями или гнев из-за чего-то недоступного. Во время вспышки гнева дети могут спорить, не желать делать то, что им говорят и идти против воли родителей.
Истерика может возникнуть, когда маленький ребенок устал или расстроен. Это часто случается во время повседневных дел, например перед сном, приемом пищи или одеванием. Но что не типично для обычной истерики, так это когда вспышка гнева возникает из ниоткуда или бывает настолько сильной, что ребенок становится истощенным.
У детей младше 4 лет регулярно случаются истерики. Вас может удивить, но когда ребенок испытывает злость, это полезно для его развития. Таким образом дети выражают целый спектр эмоций в результате своего быстрого роста. Они хотят что-то делать сами, но у них еще нет нужных навыков. К счастью, гнев малыша должен сходить на нет по мере его взросления, когда он будет развивать коммуникативные навыки и научиться лучше выражать себя.
Есть несколько признаков, которые могут вызывать беспокойство. Например, гнев или недоброжелательность по отношению к людям или предметам. Время от времени ребенку может захотеться ударить или пнуть воспитателя из-за разочарования. Когда это происходит более чем в половине случаев истерик у ребенка, может возникнуть проблема.
Так же ребенок пытается причинить себе вред., например:
Некоторые типичные триггеры истерик включают:
Детям нужны позитивные отношения, чтобы чувствовать связь и учиться контролировать свое поведение. Даже несмотря на то, когда бывает трудно сохранять спокойствие.
Вы не можете предотвратить каждую истерику, но если подумать наперед, то вполне возможно сократить количество приступов гнева.
Если ребенок хорошо ведет себя за ужином, похвалите его. Помогите своему ребенку установить соответствующую поведенческую цель и вознаградите его за ее достижение. Вместо материального вознаграждения уделите ребенку время.
Когда у вашего малыша действительно случается истерика, ему понадобится ваша помощь, чтобы успокоиться. Вы можете помочь ребенку, если:
Психолог Лариса Суркова дает простой рецепт, который можно применять во время детской истерики:
«Запомните, что когда у кого-то истерика — бесполезно что-то говорить. Первые 5-7 минут истерики просто выходят те эмоции, которые накопились. Лучшее что можно делать — быть рядом и молчать. А дальше по ситуации, но в 90% случаев работает — просто обнять», — делится советом эксперт.
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