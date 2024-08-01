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Posted 1 августа, 06:48

Published 1 августа, 06:48

Modified 10 сентября, 04:51

Updated 10 сентября, 04:51

Кризис в отношениях: разбираемся в причинах и учимся преодолевать проблемы

Кризис в отношениях: разбираемся в причинах и учимся преодолевать проблемы

1 августа 2024, 06:48
Фото: Изображение Midjourney
Кризис в отношениях: разбираемся в причинах и учимся преодолевать проблемы
Кризис в отношениях — это не катастрофа. Скорее кризис семейных отношений можно считать точкой роста, возможностью перезапустить их и начать жить новой жизнью. Рассказываем, какие кризисы в отношениях семейных пар бывают, когда они чаще всего случаются и как необходимо действовать.

Кризис 1 — 2 лет семейной жизни

Причины кризиса в отношениях, который происходит спустя год или два с момента начала семейной жизни, банальны. На старте супруги стремились к тому, чтобы продемонстрировать друг другу свои лучшие стороны, занимались обустройством и налаживанием совместной жизни. Затем энтузиазм начинает сходить на нет, недостатки партнера уже видятся более объемными, начинают раздражать.

Еще одна причина — рождение ребенка, если оно случилось. Это может стать настоящим испытанием пары на прочность. Женщина с головой углубляется в заботы о младенце, мужчина проводит максимум времени на работе, ведь он остается единственным добытчиком и полностью отвечает за финансы.

Как пережить кризис в отношениях на этом этапе? Заранее приготовиться к тому, что роли могут поменяться. К примеру, супруги становятся родителями, тогда как раньше они были просто парой. Стоит помогать друг другу и наладить взаимную поддержку. Также имеет смысл пересмотреть сложившийся внутри семьи уклад с учетом новых условий.

Кризис 3 — 5 лет семейной жизни

На этом этапе супружеская пара уже привыкла к роли родителей, взаимодействие между членами семьи налажено. Любовь, дружба могут превратиться в привычку, и в этот момент начинается кризис. Но только при одном условии — если ни муж, ни жена не прикладывают никаких усилий к тому, чтобы сохранить и поддержать эмоциональный контакт. После того, как будут утрачены эмоции, обязательно пропадет взаимный интерес в паре.

Как пережить этот кризис? Необходимо на первое место поставить формат отношений между мужем и женой, а не между отцом и матерью ребенка. Общение в паре не должно сводиться к разговорам исключительно на тему детей, их потребностей. На этом этапе в отношения можно и нужно привносить романтику — отправляться пусть в короткие, но в совместные поездки, отпуска. Любые проблемы, сложности нужно обсуждать и договариваться. Конфликты, конечно, будут, равно как и ссоры, однако их стоит рассматривать как поддержку чувств, а вовсе не как способы решения серьезных проблем.

Причины кризиса в отношениях, который происходит спустя год или два с момента начала семейной жизни, банальныПричины кризиса в отношениях, который происходит спустя год или два с момента начала семейной жизни, банальны
Причины кризиса в отношениях, который происходит спустя год или два с момента начала семейной жизни, банальны. Фото: Изображение Midjourney

Кризис 7 лет семейной жизни

Спустя семь лет после заключения брака жизнь в семье, как правило, уже налажена. Финансовое положение становится стабильным, часто решен и квартирный вопрос. Все обязанности членов семьи оговорены и распределены. Однако даже во время такой идиллии может начаться кризис. Чаще всего он связан с изменениями в интимной сфере — кто-то из супругов может утратить к ней интерес, кто-то, напротив, начинает жаловаться на дефицит внимания со стороны партнера.

Свою лепту вносит и воспитание детей. Ребенок идет в школу, в некоторых семьях появляется второй ребенок. Появляется множество проблем, которые приходится решать супругам, и в таких условиях становится совершенно не до интимной жизни.

Как пережить кризис на этом этапе? Оптимальный вариант — обратиться за психологической помощью. В этом случае помощь и поддержка будут профессиональными, а значит, действенными. Супруги должны научиться решать конфликты и споры, а не копить обиды, поскольку это путь в никуда.

Женщине стоит развиваться и соблюдать баланс между воспитанием детей, работой и общением с супругом.

Кризис 10 — 14 лет семейной жизни

Если взять за пример среднестатистическую семью, то этот кризис часто может происходить одновременно с другим — среднего возраста, у мужчины или у женщины. Они могут испытывать разочарование по поводу выбранного карьерного пути, жизненных ценностей. Искать причину неудач супруги начинают не в себе, а в партнерах. Так и начинается кризис, который, к сожалению, нередко заканчивается разводом.

В таких непростых условиях масла в огонь начинают подливать и растущие дети, входящие в подростковый возраст, где есть и скандалы, и упреки, и другие сложности. Подросток требует к себе максимум внимания, тогда как его родители в это же время оплакивают свою неудавшуюся жизнь.

Как пережить такой кризис? Стоит начать с возрождения семейных традиций. Это могут быть совместные прогулки, ужины, поездки. Семья должна сплотиться и стать единым целым, причем ребенок должен быть максимально интегрирован в нее.

Кризис 15 — 19 лет семейной жизни

Этот кризис психологи называют «синдромом пустого гнезда» — дети выросли, уехали из дома родителей, и вот супруги снова остаются вдвоем. Однако они успели забыть о том, что это такое, и начинают испытывать чувство одиночества. Такой кризис считается серьезным, особенно для пар, союз которых годами держался только на воспитании детей. Теперь никакого общего дела уже нет, и становится очевидно, остался ли в паре эмоциональный контакт.

Как пережить кризис? Стоит заняться поисками совместных вариантов досуга, интересов. Нужно наладить диалог, общение, стараться открыть в партнере что-то новое. В семье начинается новый этап жизни, и ее можно начинать выстраивать буквально с нуля, создавая собственные правила.

Если взять за пример среднестатистическую семью, то этот кризис часто может происходить одновременно с другим — среднего возраста,Если взять за пример среднестатистическую семью, то этот кризис часто может происходить одновременно с другим — среднего возраста,
Если взять за пример среднестатистическую семью, то этот кризис часто может происходить одновременно с другим — среднего возраста,. Фото: Изображение Midjourney

После 20 лет семейной жизни

20 лет совместной жизни — внушительный срок. И если пара преодолела этот рубеж, можно утверждать, что в такой семье муж и жена привыкли друг к другу очень сильно. У такой жизни есть и обратная сторона — супруги начинают взаимодействовать и существовать вместе скорее как соседи или, если очень повезло, как верные друзья.

Большая часть сложных ситуаций в парах, возникающих на этом этапе, связана с гормональными переменами в организме. Мужчина спустя 20 лет брака может сохранять сексуальную активность на достаточно высоком уровне. У женщин все наоборот — как правило, у них начинается менопауза, и интерес к интимной жизни полностью утрачивается. Кроме того, на этом этапе у пары могут появиться уже и первые внуки. Это и плюс, и минус, поскольку супруги могут примерить на себя новую и интересную роль, а также сплотиться, помогая детям с внуками. Минус же заключается в том, что появляется риск снова уйти с головой в роли дедушек и бабушек, окончательно забыв, что пара — это муж и жена.

Как пережить кризис? Если есть проблемы в гормональной сфере, безусловно, стоит обратиться к врачу. Оптимальный вариант — посетить доктора вместе, обратиться к семейному психологу. Однако многое муж и жена могут сделать сами — к примеру, чаще ходить на выставки и другие мероприятия, гулять, встречаться с друзьями. Можно заниматься тем, на что до этого времени просто не оставалось, и самое главное — можно посвящать время партнеру, заботе о нем. Не стоит ограничивать себя исключительно заботой о внуках и помощью детям — время должно оставаться на собственную жизнь, увлечения и интересы.

Какие еще бывают кризисы

Пара может столкнуться не только с кризисом семейных отношений. Проблемой могут стать и детские кризисы — например, кризис одного года, трех и семи лет, переходный возраст. Для взрослых людей кризисным считается возраст 30 и 45 лет, а также 60.

Причины кризисов различны. Так, в 30 лет кто-то в паре может столкнуться с тем, что все прошедшее время жил в иллюзиях, устал от быта, обязанностей и ответственностей. Многие взрослые люди начинают понимать, что накопили немало претензий к своим собственным родителям. Личный кризис может настичь партнеров одновременно — каждый из них в такой ситуации уходит в собственный гнев, концентрируется на своих претензиях. И это благодатная почва для развития настоящего семейного кризиса.

Большая часть сложных ситуаций в парах, возникающих на этом этапе, связана с гормональными переменами в организмеБольшая часть сложных ситуаций в парах, возникающих на этом этапе, связана с гормональными переменами в организме
Большая часть сложных ситуаций в парах, возникающих на этом этапе, связана с гормональными переменами в организме. Фото: Изображение Midjourney

Как распознать приближение кризиса

Что может говорить о том, что в семье или уже наступил, или вскоре наступит кризис? Критика в отношении друг друга становится более жесткой и частой, супруги замечают, что теряют интерес друг к другу, а желание разговаривать пропадает. На этом этапе не следует пропускать так называемую точку невозврата — если она будет пройдена, то отношения восстановить или не получится, или для этого придется прилагать серьезные усилия.

Вот некоторые признаки того, что в семье назревает кризис:

  • Муж и жена становятся по отношению друг к другу безразличными.
  • Общение паре сводится к минимуму.
  • Супруги перестают идти на тактильный контакт.
  • Рядом друг с другом партнеры чувствуют себя одинокими.
  • Кто-то из пары регулярно избегает любой близости.
  • Муж и жена начинают критиковать друг друга, и это становится регулярным.
  • Частыми становятся насмешки, супруги относятся друг к другу с нескрываемым презрением, позволяют себе делать унижающие замечания.

В подобных ситуациях жить становится сложно, и неудивительно, что часть пар принимает решение расстаться.

Что касается точки невозврата, то определить ее можно. К примеру, психологи советуют еще на этапе начала отношений обсудить с партнером возможности и способы, форматы коммуникации. То есть вне зависимости от сложности ситуации необходимо садиться за стол переговоров. Если в паре есть коммуникация, то и выход может быть найден. А вот если договариваться супруги не привыкли в принципе, то даже не самая сложная ситуация легко зайдет в тупик.

Полезные советы

Кризис, как уже отмечалось, может стать временем возможностей. Если возникают трудности, бояться их не нужно. Стоит рассматривать сложный период как возможность для роста.

Не стоит пытаться помочь себе самостоятельно. Если кто-то в паре понимает, что непростая ситуация — больше чем трудность, настоящий кризис, стоит обратиться к семейному психологу. Часто бывает достаточно всего одной консультации, чтобы понять, как действовать дальше.

А еще кризисы можно распознавать и отделять друг от друга. Трудности на работе, конфликты с детьми, сложности в отношениях с супругом могут наложиться друг на друга, и на этом этапе необходимо постараться понять, что именно печалит и повергает в уныние. Возможно, проблема заключается только в работе или в воспитании детей, тогда как в отношениях с супругом, напротив, все в порядке.

Необходимо хотя бы попробовать разобраться в ситуации и понять, в чем причина трудностей. Возможно, это утраченный контакт в паре, проблемы в интимной жизни, например несовпадение взглядов на нее. Часто причины кризиса бывают неочевидными — например, измена, которую один из супругов, как ему казалось, уже простил. Бывает и так, что семейная пара теряет ресурс, и особенно часто это происходит после того, как в семье появляется первый, второй и третий ребенок.

#Мария Казак#Общество#Отношения#Кризис#Все материалы авторов#Психология
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