Кризис в отношениях: разбираемся в причинах и учимся преодолевать проблемы

Большая часть сложных ситуаций в парах, возникающих на этом этапе, связана с гормональными переменами в организме. Мужчина спустя 20 лет брака может сохранять сексуальную активность на достаточно высоком уровне. У женщин все наоборот — как правило, у них начинается менопауза, и интерес к интимной жизни полностью утрачивается. Кроме того, на этом этапе у пары могут появиться уже и первые внуки. Это и плюс, и минус, поскольку супруги могут примерить на себя новую и интересную роль, а также сплотиться, помогая детям с внуками. Минус же заключается в том, что появляется риск снова уйти с головой в роли дедушек и бабушек, окончательно забыв, что пара — это муж и жена.