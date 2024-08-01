Кризис в отношениях: разбираемся в причинах и учимся преодолевать проблемы

Posted 1 августа, 06:48
Published 1 августа, 06:48
Modified 10 сентября, 04:51
Updated 10 сентября, 04:51
Причины кризиса в отношениях, который происходит спустя год или два с момента начала семейной жизни, банальны. На старте супруги стремились к тому, чтобы продемонстрировать друг другу свои лучшие стороны, занимались обустройством и налаживанием совместной жизни. Затем энтузиазм начинает сходить на нет, недостатки партнера уже видятся более объемными, начинают раздражать.
Еще одна причина — рождение ребенка, если оно случилось. Это может стать настоящим испытанием пары на прочность. Женщина с головой углубляется в заботы о младенце, мужчина проводит максимум времени на работе, ведь он остается единственным добытчиком и полностью отвечает за финансы.
Как пережить кризис в отношениях на этом этапе? Заранее приготовиться к тому, что роли могут поменяться. К примеру, супруги становятся родителями, тогда как раньше они были просто парой. Стоит помогать друг другу и наладить взаимную поддержку. Также имеет смысл пересмотреть сложившийся внутри семьи уклад с учетом новых условий.
На этом этапе супружеская пара уже привыкла к роли родителей, взаимодействие между членами семьи налажено. Любовь, дружба могут превратиться в привычку, и в этот момент начинается кризис. Но только при одном условии — если ни муж, ни жена не прикладывают никаких усилий к тому, чтобы сохранить и поддержать эмоциональный контакт. После того, как будут утрачены эмоции, обязательно пропадет взаимный интерес в паре.
Как пережить этот кризис? Необходимо на первое место поставить формат отношений между мужем и женой, а не между отцом и матерью ребенка. Общение в паре не должно сводиться к разговорам исключительно на тему детей, их потребностей. На этом этапе в отношения можно и нужно привносить романтику — отправляться пусть в короткие, но в совместные поездки, отпуска. Любые проблемы, сложности нужно обсуждать и договариваться. Конфликты, конечно, будут, равно как и ссоры, однако их стоит рассматривать как поддержку чувств, а вовсе не как способы решения серьезных проблем.
Спустя семь лет после заключения брака жизнь в семье, как правило, уже налажена. Финансовое положение становится стабильным, часто решен и квартирный вопрос. Все обязанности членов семьи оговорены и распределены. Однако даже во время такой идиллии может начаться кризис. Чаще всего он связан с изменениями в интимной сфере — кто-то из супругов может утратить к ней интерес, кто-то, напротив, начинает жаловаться на дефицит внимания со стороны партнера.
Свою лепту вносит и воспитание детей. Ребенок идет в школу, в некоторых семьях появляется второй ребенок. Появляется множество проблем, которые приходится решать супругам, и в таких условиях становится совершенно не до интимной жизни.
Как пережить кризис на этом этапе? Оптимальный вариант — обратиться за психологической помощью. В этом случае помощь и поддержка будут профессиональными, а значит, действенными. Супруги должны научиться решать конфликты и споры, а не копить обиды, поскольку это путь в никуда.
Женщине стоит развиваться и соблюдать баланс между воспитанием детей, работой и общением с супругом.
Если взять за пример среднестатистическую семью, то этот кризис часто может происходить одновременно с другим — среднего возраста, у мужчины или у женщины. Они могут испытывать разочарование по поводу выбранного карьерного пути, жизненных ценностей. Искать причину неудач супруги начинают не в себе, а в партнерах. Так и начинается кризис, который, к сожалению, нередко заканчивается разводом.
В таких непростых условиях масла в огонь начинают подливать и растущие дети, входящие в подростковый возраст, где есть и скандалы, и упреки, и другие сложности. Подросток требует к себе максимум внимания, тогда как его родители в это же время оплакивают свою неудавшуюся жизнь.
Как пережить такой кризис? Стоит начать с возрождения семейных традиций. Это могут быть совместные прогулки, ужины, поездки. Семья должна сплотиться и стать единым целым, причем ребенок должен быть максимально интегрирован в нее.
Этот кризис психологи называют «синдромом пустого гнезда» — дети выросли, уехали из дома родителей, и вот супруги снова остаются вдвоем. Однако они успели забыть о том, что это такое, и начинают испытывать чувство одиночества. Такой кризис считается серьезным, особенно для пар, союз которых годами держался только на воспитании детей. Теперь никакого общего дела уже нет, и становится очевидно, остался ли в паре эмоциональный контакт.
Как пережить кризис? Стоит заняться поисками совместных вариантов досуга, интересов. Нужно наладить диалог, общение, стараться открыть в партнере что-то новое. В семье начинается новый этап жизни, и ее можно начинать выстраивать буквально с нуля, создавая собственные правила.
20 лет совместной жизни — внушительный срок. И если пара преодолела этот рубеж, можно утверждать, что в такой семье муж и жена привыкли друг к другу очень сильно. У такой жизни есть и обратная сторона — супруги начинают взаимодействовать и существовать вместе скорее как соседи или, если очень повезло, как верные друзья.
Большая часть сложных ситуаций в парах, возникающих на этом этапе, связана с гормональными переменами в организме. Мужчина спустя 20 лет брака может сохранять сексуальную активность на достаточно высоком уровне. У женщин все наоборот — как правило, у них начинается менопауза, и интерес к интимной жизни полностью утрачивается. Кроме того, на этом этапе у пары могут появиться уже и первые внуки. Это и плюс, и минус, поскольку супруги могут примерить на себя новую и интересную роль, а также сплотиться, помогая детям с внуками. Минус же заключается в том, что появляется риск снова уйти с головой в роли дедушек и бабушек, окончательно забыв, что пара — это муж и жена.
Как пережить кризис? Если есть проблемы в гормональной сфере, безусловно, стоит обратиться к врачу. Оптимальный вариант — посетить доктора вместе, обратиться к семейному психологу. Однако многое муж и жена могут сделать сами — к примеру, чаще ходить на выставки и другие мероприятия, гулять, встречаться с друзьями. Можно заниматься тем, на что до этого времени просто не оставалось, и самое главное — можно посвящать время партнеру, заботе о нем. Не стоит ограничивать себя исключительно заботой о внуках и помощью детям — время должно оставаться на собственную жизнь, увлечения и интересы.
Пара может столкнуться не только с кризисом семейных отношений. Проблемой могут стать и детские кризисы — например, кризис одного года, трех и семи лет, переходный возраст. Для взрослых людей кризисным считается возраст 30 и 45 лет, а также 60.
Причины кризисов различны. Так, в 30 лет кто-то в паре может столкнуться с тем, что все прошедшее время жил в иллюзиях, устал от быта, обязанностей и ответственностей. Многие взрослые люди начинают понимать, что накопили немало претензий к своим собственным родителям. Личный кризис может настичь партнеров одновременно — каждый из них в такой ситуации уходит в собственный гнев, концентрируется на своих претензиях. И это благодатная почва для развития настоящего семейного кризиса.
Что может говорить о том, что в семье или уже наступил, или вскоре наступит кризис? Критика в отношении друг друга становится более жесткой и частой, супруги замечают, что теряют интерес друг к другу, а желание разговаривать пропадает. На этом этапе не следует пропускать так называемую точку невозврата — если она будет пройдена, то отношения восстановить или не получится, или для этого придется прилагать серьезные усилия.
Вот некоторые признаки того, что в семье назревает кризис:
В подобных ситуациях жить становится сложно, и неудивительно, что часть пар принимает решение расстаться.
Что касается точки невозврата, то определить ее можно. К примеру, психологи советуют еще на этапе начала отношений обсудить с партнером возможности и способы, форматы коммуникации. То есть вне зависимости от сложности ситуации необходимо садиться за стол переговоров. Если в паре есть коммуникация, то и выход может быть найден. А вот если договариваться супруги не привыкли в принципе, то даже не самая сложная ситуация легко зайдет в тупик.
Кризис, как уже отмечалось, может стать временем возможностей. Если возникают трудности, бояться их не нужно. Стоит рассматривать сложный период как возможность для роста.
Не стоит пытаться помочь себе самостоятельно. Если кто-то в паре понимает, что непростая ситуация — больше чем трудность, настоящий кризис, стоит обратиться к семейному психологу. Часто бывает достаточно всего одной консультации, чтобы понять, как действовать дальше.
А еще кризисы можно распознавать и отделять друг от друга. Трудности на работе, конфликты с детьми, сложности в отношениях с супругом могут наложиться друг на друга, и на этом этапе необходимо постараться понять, что именно печалит и повергает в уныние. Возможно, проблема заключается только в работе или в воспитании детей, тогда как в отношениях с супругом, напротив, все в порядке.
Необходимо хотя бы попробовать разобраться в ситуации и понять, в чем причина трудностей. Возможно, это утраченный контакт в паре, проблемы в интимной жизни, например несовпадение взглядов на нее. Часто причины кризиса бывают неочевидными — например, измена, которую один из супругов, как ему казалось, уже простил. Бывает и так, что семейная пара теряет ресурс, и особенно часто это происходит после того, как в семье появляется первый, второй и третий ребенок.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14