Он готов сесть вам на шею — признаки инфантильного мужчины

Posted 7 августа, 03:30
Published 7 августа, 03:30
Modified 10 сентября, 05:09
Updated 10 сентября, 05:09
Он нуждается в постоянной опеке: не может решить ни одну мелкую проблему, налить себе суп и сходить за продуктами. И не потому, что не умеет, а потому, что не хочет. Он привык, чтобы его бесконечно опекали, и делает вид, что не в состоянии справиться ни с какими делами.
Сам он уверяет, что у него легкий стиль жизни — поэтому он живет лишь сегодняшним днем и не думает ни о каких проблемах. Планы и ожидания других его не сильно интересуют. Он не стремится брать ответственность ни за свою, ни за чужую жизнь, легко нарушает слово и старается переложить решение проблем на чужие плечи.
С первого раза о нем так не скажешь — ведь он очень любит себя и стремится показать, что он самый лучший на свете. На самом деле он постоянно ищет чужого одобрения и похвалы. Он нуждается в подтверждении своей ценности, поскольку абсолютно не уверен в себе.
У него часто меняется настроение, он может становиться капризным и даже плаксивым, позволяет себе детские выходки, часто обижается Зрелый мужчина умеет справляться со своими эмоциями и чувствами и вполне контролирует свое поведение.
Инфантильный мужчина не готов к зрелым отношениям. Он не хочет работать над ними и прислушиваться к желаниям партнера и будет вести себя так, как ему удобно. Он будет постоянно стремиться вас контролировать, названивать и ревновать, искать ежеминутных подтверждений любви. Внутри него по-прежнему живет капризный ребенок.
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