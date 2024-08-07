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Posted 7 августа, 03:30

Published 7 августа, 03:30

Modified 10 сентября, 05:09

Updated 10 сентября, 05:09

Он готов сесть вам на шею — признаки инфантильного мужчины

Он готов сесть вам на шею — признаки инфантильного мужчины

7 августа 2024, 03:30
Фото: Изображение Midjourney
Он готов сесть вам на шею — признаки инфантильного мужчины
Инфантильный мужчина может здорово испортить вам жизнь. Если вы встретите мужчину хотя бы с одним из перечисленных признаков, держитесь от него подальше. Это убережет вас от ошибок и разочарований.

Он беспомощен в быту

Он нуждается в постоянной опеке: не может решить ни одну мелкую проблему, налить себе суп и сходить за продуктами. И не потому, что не умеет, а потому, что не хочет. Он привык, чтобы его бесконечно опекали, и делает вид, что не в состоянии справиться ни с какими делами.

  • Инфантильный мужчина никогда не будет помогать вам по дому, и вам вечно придется с ним возиться, как с маленьким ребенком.
Инфантильный мужчина никогда не будет помогать вам по дому, и вам вечно придется с ним возиться, как с маленьким ребенкомИнфантильный мужчина никогда не будет помогать вам по дому, и вам вечно придется с ним возиться, как с маленьким ребенком
Инфантильный мужчина никогда не будет помогать вам по дому, и вам вечно придется с ним возиться, как с маленьким ребенком. Фото: Изображение Midjourney

Он безответственен

Сам он уверяет, что у него легкий стиль жизни — поэтому он живет лишь сегодняшним днем и не думает ни о каких проблемах. Планы и ожидания других его не сильно интересуют. Он не стремится брать ответственность ни за свою, ни за чужую жизнь, легко нарушает слово и старается переложить решение проблем на чужие плечи.

  • На такого мужчину нельзя положиться. В трудную минуту вам самой придется решать свои проблемы, а инфантил просто отмахнется от них.
В трудную минуту вам самой придется решать свои проблемы, а инфантил просто отмахнется от нихВ трудную минуту вам самой придется решать свои проблемы, а инфантил просто отмахнется от них
В трудную минуту вам самой придется решать свои проблемы, а инфантил просто отмахнется от них. Фото: Изображение Midjourney

У него низкая самооценка

С первого раза о нем так не скажешь — ведь он очень любит себя и стремится показать, что он самый лучший на свете. На самом деле он постоянно ищет чужого одобрения и похвалы. Он нуждается в подтверждении своей ценности, поскольку абсолютно не уверен в себе.

  • Инфантильный мужчина будет всегда обесценивать вас. Он замучит вас своими подозрениями и ревностью.
Инфантильный мужчина замучит вас своими подозрениями и ревностью.Инфантильный мужчина замучит вас своими подозрениями и ревностью.
Инфантильный мужчина замучит вас своими подозрениями и ревностью.. Фото: Изображение Midjourney

Он не контролирует эмоции

У него часто меняется настроение, он может становиться капризным и даже плаксивым, позволяет себе детские выходки, часто обижается Зрелый мужчина умеет справляться со своими эмоциями и чувствами и вполне контролирует свое поведение.

  • Инфантильный мужчина не сможет адекватно реагировать на ваши эмоции. При стрессовых ситуациях будет уходить в себя и расстраиваться, а не решать проблемы.
Инфантильный мужчина не сможет адекватно реагировать на ваши эмоцииИнфантильный мужчина не сможет адекватно реагировать на ваши эмоции
Инфантильный мужчина не сможет адекватно реагировать на ваши эмоции. Фото: Изображение Midjourney

Он не умеет строить отношения

Инфантильный мужчина не готов к зрелым отношениям. Он не хочет работать над ними и прислушиваться к желаниям партнера и будет вести себя так, как ему удобно. Он будет постоянно стремиться вас контролировать, названивать и ревновать, искать ежеминутных подтверждений любви. Внутри него по-прежнему живет капризный ребенок.

#Екатерина Непомнящая#Общество#Отношения#Все материалы авторов#Психология
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