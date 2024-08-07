Он готов сесть вам на шею — признаки инфантильного мужчины

Он нуждается в постоянной опеке: не может решить ни одну мелкую проблему, налить себе суп и сходить за продуктами. И не потому, что не умеет, а потому, что не хочет. Он привык, чтобы его бесконечно опекали, и делает вид, что не в состоянии справиться ни с какими делами.