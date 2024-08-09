Вкуснее мяса: необычный рецепт из баклажанов от редактора Newia

Posted 9 августа, 08:04
Published 9 августа, 08:04
Modified 10 сентября, 05:18
Updated 10 сентября, 05:18
Сразу признаюсь, что этот рецепт из баклажанов я подсмотрела у легендарного шеф-повара Джейми Оливера. В оригинале блюдо называется «Пармиджано». Но я несколько изменила оригинальный рецепт, адаптировав его под вкусы своей семьи.
Как приготовить:
У мистера Оливера блюдо перед отправкой в духовку посыпается панировочными сухарями. Говорят, так сытней, и корочка хрустит. Мне же кажется, что с сухарями получается слишком жирно и калорийно. Но вы можете поэкспериментировать!
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