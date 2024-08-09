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Posted 9 августа, 08:04

Published 9 августа, 08:04

Modified 10 сентября, 05:18

Updated 10 сентября, 05:18

Вкуснее мяса: необычный рецепт из баклажанов от редактора Newia

Вкуснее мяса: необычный рецепт из баклажанов от редактора Newia

9 августа 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney
Вкуснее мяса: необычный рецепт из баклажанов от редактора Newia
Баклажаны — отдельная любовь в моей семье. Мы любим их жареными, запеченными, маринованными, солеными. Но есть особый рецепт, который можно считать праздничным — настолько необычным и изысканным получается это блюдо из баклажанов.

Сразу признаюсь, что этот рецепт из баклажанов я подсмотрела у легендарного шеф-повара Джейми Оливера. В оригинале блюдо называется «Пармиджано». Но я несколько изменила оригинальный рецепт, адаптировав его под вкусы своей семьи.

Этот рецепт из баклажанов я подсмотрела у легендарного шеф-повара Джейми Оливера. в оригинале блюдо называется «Пармиджано»Этот рецепт из баклажанов я подсмотрела у легендарного шеф-повара Джейми Оливера. в оригинале блюдо называется «Пармиджано»
Этот рецепт из баклажанов я подсмотрела у легендарного шеф-повара Джейми Оливера. в оригинале блюдо называется «Пармиджано». Фото: Изображение Midjourney

Как приготовить:

  1. Берем 3-4 баклажана средних размеров. Моем, удаляем плодоножку и нарезаем вдоль слайсами примерно 5 мм толщиной. Если баклажаны с жесткой шкуркой, то ее лучше снять.
  2. Слайсы баклажанов нужно поместить в посудину, слегка посолить и оставить минут на 20 — 30. Кулинары утверждают, что это нужно для того, чтобы ушла горечь. Я этот шаг пропускаю — свежие молодые баклажаны не горчат.
  3. 4-5 штук очень спелых помидоров обдаю кипятком, через 5 минут снимаю шкурку и мелко нарезаю мякоть.
  4. Одну луковицу и 2-3 зубчика чеснока измельчаю.
  5. На сковороду вливаю немного растительного масла (в оригинале — оливковое). Всыпаю лук и чеснок и обжариваю на сильном огне, быстро помешивая, до золотистой корочки.
  6. Добавляю на сковороду помидоры, немного соли и смеси перцев, орегано. Готовлю на среднем огне 5 — 7 минут.
  7. Вливаю к овощам стакан томатного сока и томлю соус еще 10 минут. За пару минут до готовности всыпаю мелко нарезанный свежий базилик (можно использовать сушеный).
  8. Оставляем соус в сторону и приступаем к баклажанам.
  9. Слайсы с двух сторон обмакиваю в муку и обжариваю на сковороде до румяной корочки. Готовые баклажаны выкладываю на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
  10. Нарезаем небольшими слайсами 200 — 250 г моцареллы и приступаем к сборке блюда.
  11. На дно формы для запекания выливаю немного томатного соуса, затем выкладываю 1/3 баклажанов, сверху — кусочки моцареллы. Повторяю слои еще два раза — сверху должен быть соус.
  12. Блюдо чуть присыпаю сверху прованскими травами и отправляю в разогретую духовку — 180 градусов.
  13. Запекается блюдо из баклажанов примерно 20 — 30 минут: сыр должен полностью расплавиться и начать пузыриться.

У мистера Оливера блюдо перед отправкой в духовку посыпается панировочными сухарями. Говорят, так сытней, и корочка хрустит. Мне же кажется, что с сухарями получается слишком жирно и калорийно. Но вы можете поэкспериментировать!

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#Екатерина Непомнящая#Еда#Все материалы авторов
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