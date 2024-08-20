Чалоп — вегетарианская окрошка родом из Узбекистана

Зелень и лук промыть, твердые стебли удалить, порубить, поместить в подходящую по объему миску, добавить соль и хорошенько размять толкушкой для пюре, чтобы выделилось больше сока и аромата. Огурцы и редис нарезать соломкой и добавить к зелени, затем всю смесь заправить катыком, предварительно разбавленным водой и размешанным до однородного состояния.