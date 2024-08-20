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Posted 20 августа, 10:46

Published 20 августа, 10:46

Modified 10 сентября, 06:01

Updated 10 сентября, 06:01

Чалоп — вегетарианская окрошка родом из Узбекистана

Чалоп — вегетарианская окрошка родом из Узбекистана

20 августа 2024, 10:46
Фото: Изображение Midjourney
Чалоп — вегетарианская окрошка родом из Узбекистана
Узбекский холодный суп под названием «чалоп» напоминает русскую окрошку, но готовится без мясных ингредиентов, а заправляется не квасом или кефиром, а местным кисломолочным продуктом — катыком. Это блюдо, калорийность которого составляет всего 23 ккал на 100 г, прекрасно освежит в жаркую погоду.

Как приготовить чалоп

Для приготовления трех порций чалопа вам потребуется два с небольшим часа времени и следующие продукты:

  • огурец — 3 шт.;
  • редис — 6 шт.;
  • зеленый лук — 20 г (1 небольшой пучок);
  • любая зелень, какую вы любите, — 40 г (2 пучка);
  • катык — 200 мл (1 стакан);
  • чистая вода — 400 мл;
  • сок лимона — 1 ч. л.;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Зелень и лук промыть, твердые стебли удалить, порубить, поместить в подходящую по объему миску, добавить соль и хорошенько размять толкушкой для пюре, чтобы выделилось больше сока и аромата. Огурцы и редис нарезать соломкой и добавить к зелени, затем всю смесь заправить катыком, предварительно разбавленным водой и размешанным до однородного состояния.

Добавляем в чалоп лимонный сок, соль и перец, тщательно перемешиваем и помещаем в холодильник на пару часовДобавляем в чалоп лимонный сок, соль и перец, тщательно перемешиваем и помещаем в холодильник на пару часов
Добавляем в чалоп лимонный сок, соль и перец, тщательно перемешиваем и помещаем в холодильник на пару часов. Фото: Изображение Midjourney

Добавляем в чалоп лимонный сок, соль и перец, тщательно перемешиваем и помещаем в холодильник на пару часов. Окрошка по-узбекски готова, приятного аппетита!

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#Ольга Питиримова#Еда#Все материалы авторов#Рецепт
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