Чалоп — вегетарианская окрошка родом из Узбекистана

Posted 20 августа, 10:46
Published 20 августа, 10:46
Modified 10 сентября, 06:01
Updated 10 сентября, 06:01
Для приготовления трех порций чалопа вам потребуется два с небольшим часа времени и следующие продукты:
Зелень и лук промыть, твердые стебли удалить, порубить, поместить в подходящую по объему миску, добавить соль и хорошенько размять толкушкой для пюре, чтобы выделилось больше сока и аромата. Огурцы и редис нарезать соломкой и добавить к зелени, затем всю смесь заправить катыком, предварительно разбавленным водой и размешанным до однородного состояния.
Добавляем в чалоп лимонный сок, соль и перец, тщательно перемешиваем и помещаем в холодильник на пару часов. Окрошка по-узбекски готова, приятного аппетита!
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