Появились слухи о съемке фильма про Бритни Спирс с Блейк Лайвли в главной роли

TMZ удалось узнать, что Блейк приобрела то самое платье, из-за которого и начали распространяться такие слухи, в винтажном магазине за более чем 800 тысяч в переводе на рубли. Особо внимательные зрители, которые наблюдали за появлением Блейк на красной дорожке, обратили внимание, что платье на ней смотрится намного короче, чем на Бритни. Но это не означает, что актриса изменила длину подола, просто она отличается более высоким ростом, чем Спирс.