Появились слухи о съемке фильма про Бритни Спирс с Блейк Лайвли в главной роли

Подписчики Лайвли поддержали ее в таком стремлении стать ближе к кумиру юных лет. Они считают, что актриса обладает всеми необходимыми качествами — схожей по типажу внешностью, талантом, харизмой, умением танцевать, сексуальной притягательностью, чтобы воплотить исполнительницу хита Oops!.. I Did It Again на большом экране.