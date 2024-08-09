Появились слухи о съемке фильма про Бритни Спирс с Блейк Лайвли в главной роли

Posted 9 августа, 17:58
Published 9 августа, 17:58
Modified 10 сентября, 05:21
Updated 10 сентября, 05:21
Как сообщает peopletalk.ru, ранее актриса уже призналась в интервью Extra TV, что была фанаткой Бритни на протяжении всех этих лет, а ее платье она искала на протяжении полугода.
Подписчики Лайвли поддержали ее в таком стремлении стать ближе к кумиру юных лет. Они считают, что актриса обладает всеми необходимыми качествами — схожей по типажу внешностью, талантом, харизмой, умением танцевать, сексуальной притягательностью, чтобы воплотить исполнительницу хита Oops!.. I Did It Again на большом экране.
TMZ удалось узнать, что Блейк приобрела то самое платье, из-за которого и начали распространяться такие слухи, в винтажном магазине за более чем 800 тысяч в переводе на рубли. Особо внимательные зрители, которые наблюдали за появлением Блейк на красной дорожке, обратили внимание, что платье на ней смотрится намного короче, чем на Бритни. Но это не означает, что актриса изменила длину подола, просто она отличается более высоким ростом, чем Спирс.
Не так давно появилась новость, что жизненный путь Бритни Спирс будет воплощен в биографической картине. Съемкой фильма по мемуарам 42-летней знаменитости занимается гигантская кинокомпания. Режиссировать байопик будет Джон М. Чу, который известен съемками сиквелов «Шаг вперед» и «Злая». Продюсером станет Марк Платт, создавший «Блондинку в законе» и «Ла-Ла Ленд».
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