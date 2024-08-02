Дженнифер Энистон продемонстрировала стрижку «Рэйчел» 2.0

Posted 2 августа, 18:02
Published 2 августа, 18:02
Modified 10 сентября, 04:58
Updated 10 сентября, 04:58
Актриса держит поклонников и модниц всего мира в напряжении своими постоянно меняющимися стрижками и стилями. Только за последние семь месяцев она сменила головокружительное множество каре. Это были гладкий боб длиной до ключиц, который она носила на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США 2024 года, «пушистый боб» на церемонии вручения премии People's Choice Awards и короткий боб с боковым пробором, который попал в заголовки в июне. Об этом пишет Glamour.
В последнем ролике на своей страничке в соцсети у Дженнифер Энистон — её фирменная глянцевая укладка blowout с рваными, обрамляющими лицо слоями и вывернутыми наружу концами. Форма, созданная круглой щеткой, несомненно, является отсылкой к Рейчел Грин из полюбившегося всем сериала конца 90-х и начала нулевых.
Однако основные отличия — это нижние слои с тяжелыми прядями и более светлый оттенок. На самом деле, сегодня можно увидеть самые светлые волосы Дженнифер за последнее время. Они сменили свой песочно-русый оттенок на самый топовый тренд лета 2024 года: масляно-русые пряди, искусно вплетенные по всей длине до ключиц.
Видеоролик уже собрал более 175 000 лайков по большей части потому, что образ актрисы пробуждает ностальгию у её подписчиков.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14