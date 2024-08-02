Дженнифер Энистон продемонстрировала стрижку «Рэйчел» 2.0

Актриса держит поклонников и модниц всего мира в напряжении своими постоянно меняющимися стрижками и стилями. Только за последние семь месяцев она сменила головокружительное множество каре. Это были гладкий боб длиной до ключиц, который она носила на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США 2024 года, «пушистый боб» на церемонии вручения премии People's Choice Awards и короткий боб с боковым пробором, который попал в заголовки в июне. Об этом пишет Glamour.