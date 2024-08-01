Иван Охлобыстин преобразился в почтальона Печкина на съёмках «Простоквашино»

Итак, для фильма создан настоящий поселок со всеми его элементами: почтовое отделение, дом дяди Федора и жилище профессора Сёмина. Каждый, кто попадет сюда, почувствует, что это живая деревня, подчеркнул режиссер. В съемочном павильоне было бы крайне сложно создать столько объектов, а также имитировать освещение и создавать деревенский ландшафт. В картине компьютерную графику будут использовать только для созданных художниками животных, однако все остальное будет реальным, рассказал Андреасян.