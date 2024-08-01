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Posted 1 августа, 17:03

Published 1 августа, 17:03

Modified 10 сентября, 04:54

Updated 10 сентября, 04:54

Иван Охлобыстин преобразился в почтальона Печкина на съёмках «Простоквашино»

1 августа 2024, 17:03
Создатели полнометражной картины «Простоквашино» опубликовали первые снимки со съемочной площадки. На фото можно увидеть актера Ивана Охлобыстина, преобразившегося в почтальона Печкина — в пальто, головном уборе и с пышными усами. Более того — на одном из кадров артист взобрался на столб.

Режиссер картины Сарик Андреасян отметил, что для создания деревни на съемках был выстроен целый поселок в Подмосковье. Решение об этом было принято потому, что найти место, соответствующее полюбившемуся детям и взрослым сюжету, было проблематично. Об этом пишет dtf.ru.

Итак, для фильма создан настоящий поселок со всеми его элементами: почтовое отделение, дом дяди Федора и жилище профессора Сёмина. Каждый, кто попадет сюда, почувствует, что это живая деревня, подчеркнул режиссер. В съемочном павильоне было бы крайне сложно создать столько объектов, а также имитировать освещение и создавать деревенский ландшафт. В картине компьютерную графику будут использовать только для созданных художниками животных, однако все остальное будет реальным, рассказал Андреасян.

«Простоквашино» снимают канал ТНТ и студия «Союзмультфильм». Дата выхода фильма пока неизвестна. Романа Панков пригласили исполнить роль дяди Федора, однако имена остальных актеров пока не раскрываются.

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