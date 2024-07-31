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Posted 31 июля, 17:05

Published 31 июля, 17:05

Modified 16 октября, 20:36

Updated 16 октября, 20:36

Актеры сериала «Беверли -Хиллз, 90210»

Дженни Гарт о поддержке актеров «Беверли-Хиллз, 90210»

31 июля 2024, 17:05
Фото: Variety
Актеры сериала «Беверли -Хиллз, 90210»
Актеры популярного молодежного сериала 90-х «Беверли -Хиллз, 90210» многое пережили вместе за эти годы. Тяжелые времена еще больше сблизили их. Недавняя смерть одной из актрис сериала, Шеннон Доэрти, не стала исключением.

Как актеры сериала «Беверли-Хиллз, 90210» поддерживают друг друга

Актриса сериала Дженни Гарт рассказала журналу PEOPLE, как она и её коллеги пережили потерю. Она подчеркнула: актеры знали друг друга с тех пор, как были молодыми.

«Эту связь действительно трудно объяснить. Когда вы переживаете такие судьбоносные события, и так долго находитесь вместе, у вас есть связь, которую никогда не разорвут ни ссора, ни смерть, ни мнение», — поделилась актриса.

Доэрти умерла 13 июля. Ей было 53 года.

Шеннон — вторая потеря для актерского состава «Беверли-Хиллз, 90210». Люк Перри умер в марте 2019 года в возрасте 52 лет после перенесенного инсульта.

Актеры объединились, когда умер Перри. То же самое они сделали сейчас.

«Несмотря ни на что, эта связь есть, и она будет там до конца жизни каждого из нас и дальше», — подчеркнула Гарт. «Мы время от времени связываемся друг с другом, предлагаем друг другу поддержку и просто говорим, что любим друг друга».

Не только актриса: Дженни Гарт стала дизайнером одежды

Гарт также рассказала PEOPLE о запуске своей новой линии одежды — QVC «Me by Jennie Garth». Переоценка жизненного пути в пятидесятилетнем возрасте подтолкнула ее к смелым идеям в области моды.

«Пятидесятилетие — это действительно большое событие. Вы начинаете смотреть на вещи немного по-другому», — объясняет она. «У вас появляется новая ясность относительно того, что вы хотите делать дальше [и] на что вы хотите тратить свое драгоценное время. И я смогла, по крайней мере, сказать: я больше не хочу делать это, это и это. Я хочу сосредоточиться на чем-то другом. И тогда у вас появляется эта ясность внутри себя».
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#Марина Колодкина#Знаменитости#Кино#Все материалы авторов#Актеры
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