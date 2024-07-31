Дженни Гарт о поддержке актеров «Беверли-Хиллз, 90210»

Posted 31 июля, 17:05
Published 31 июля, 17:05
Modified 16 октября, 20:36
Updated 16 октября, 20:36
Актриса сериала Дженни Гарт рассказала журналу PEOPLE, как она и её коллеги пережили потерю. Она подчеркнула: актеры знали друг друга с тех пор, как были молодыми.
«Эту связь действительно трудно объяснить. Когда вы переживаете такие судьбоносные события, и так долго находитесь вместе, у вас есть связь, которую никогда не разорвут ни ссора, ни смерть, ни мнение», — поделилась актриса.
Доэрти умерла 13 июля. Ей было 53 года.
Шеннон — вторая потеря для актерского состава «Беверли-Хиллз, 90210». Люк Перри умер в марте 2019 года в возрасте 52 лет после перенесенного инсульта.
Актеры объединились, когда умер Перри. То же самое они сделали сейчас.
«Несмотря ни на что, эта связь есть, и она будет там до конца жизни каждого из нас и дальше», — подчеркнула Гарт. «Мы время от времени связываемся друг с другом, предлагаем друг другу поддержку и просто говорим, что любим друг друга».
Гарт также рассказала PEOPLE о запуске своей новой линии одежды — QVC «Me by Jennie Garth». Переоценка жизненного пути в пятидесятилетнем возрасте подтолкнула ее к смелым идеям в области моды.
«Пятидесятилетие — это действительно большое событие. Вы начинаете смотреть на вещи немного по-другому», — объясняет она. «У вас появляется новая ясность относительно того, что вы хотите делать дальше [и] на что вы хотите тратить свое драгоценное время. И я смогла, по крайней мере, сказать: я больше не хочу делать это, это и это. Я хочу сосредоточиться на чем-то другом. И тогда у вас появляется эта ясность внутри себя».