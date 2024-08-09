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Posted 9 августа, 17:10

Published 9 августа, 17:10

Modified 10 сентября, 05:21

Updated 10 сентября, 05:21

Памела Андерсон выпустит кулинарную книгу с семейными рецептами

9 августа 2024, 17:10
57-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон реализует свое творческое начало во многих направлениях. Ранее актриса заявила, что не будет больше делать макияж. Также она решила переехать за город. А теперь начала заниматься писательской деятельностью.

Как сообщает peopletalk.ru, речь идет о кулинарном альбоме. В него планируется включить пошаговые инструкции для приготовления тех блюд, рецептуру которых Памела по наследству передала своим сыновьям и их будущим женам. Знаменитость поделилась с изданием Better Homes & Gardens, что раньше ее мать хранила карточки со своими фирменными рецептами в коробочке на кухне. Теперь Памела начала создавать идеальную коробку с рецептами для своих отпрысков, и один из сыновей, Брэндон, навел актрису на идею о написании полноценной кулинарной книги.

Известно, что издание получит название «Я люблю тебя», так как эта фраза была выгравирована на коробочке, подготовленной Памелой для своих детей.

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#Марина Никишина#Знаменитости#Актеры#Книги
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