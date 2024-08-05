Пока Лиза Арзамасова готовится к родам, Илья Авербух увез сыновей в Сочи

Posted 5 августа, 18:44
Published 5 августа, 18:44
Modified 10 сентября, 05:05
Updated 10 сентября, 05:05
Отмечается, что 29-летняя Лиза будет рожать в одной из клиник российской столицы. Будущий малыш по знаку Зодиака будет Львом. Однако пол ребенка будущие родители ещё не рассекретили. В настоящее время актриса занята подготовкой к родам.
Её супруг Илья занят работой, однако уделяет внимание своим двум сыновьям — Леву и Мартину.
В Сочи сейчас проходит юбилейное шоу Ильи «Вместе и навсегда». Старший сын Ильи, Мартин, находился в курортном городе вместе с отцом. Сразу после возвращения в столицу Илья взял младшего сына Леву в парк развлечений. Там они были несколько часов, чтобы дать возможность Лизе отдохнуть. Об этом сообщил близкий к Илье источник, пишет starhit.ru.
«Постоянная суета — одно за другим события, смена часовых поясов, поездки повсюду — все это наша реальность», — признался фигурист. Он также отметил, что сочинские зрители тепло встретили его шоу и подчеркнул, что это дает ему силы для новых начинаний и новых проектов.
Авербух и Арзамасова связали себя узами брака почти 4 года назад. До этого они довольно долго держали в тайне свои романтические отношения. Сегодня эта пара считается образцовой в российском шоу-бизнесе. Значительная разница в возрасте не мешает им быть счастливыми.
«Моя семья — самое ценное… Весь остальной мир — это просто шум.» — сказал Илья о роли семьи в своей жизни.
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