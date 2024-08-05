Пока Лиза Арзамасова готовится к родам, Илья Авербух увез сыновей в Сочи

Авербух и Арзамасова связали себя узами брака почти 4 года назад. До этого они довольно долго держали в тайне свои романтические отношения. Сегодня эта пара считается образцовой в российском шоу-бизнесе. Значительная разница в возрасте не мешает им быть счастливыми.