Бакальчук прокомментировала слухи по поводу давления на нее

Posted 9 августа, 11:55
Published 9 августа, 11:55
Modified 10 сентября, 05:19
Updated 10 сентября, 05:19
Как заявил Владислав Бакальчук, его супругу выкрали и держат в одном из отелей братья Мирзоян, представители Russ. Сама Татьяна сообщила, что слияние компаний уже произошло. Ее супруг это не поддерживает.
Роберт Мирзоян отказался от комментариев по поводу того, что сейчас происходит в семье его партнерши по бизнесу, однако охотно поделился перспективами дальнейшей работы. Выяснилось, что инициатором сотрудничества была Татьяна.
Предприниматель отметил, что у Russ есть продукт для малого и среднего бизнеса. Компания продвигает его с 2022 года. По словам Мирзояна, зарубежные компании уходят с российского рынка, и Russ не может их рекламировать. Сколько это будет продолжаться — непонятно.
Владислав не верит в это. Он хочет вернуть и супругу, и бизнес в том виде, каким он был до слияния. По мнению супруга бизнесвумен, она вскоре пожалеет о том, что связалась с Russ.
Дело в том, «Вайлдберриз» в сто раз крупнее Russ, которая находится в 100-процентом залоге у банка. Тем не менее это предприятие теперь владеет 35 процентами «Вайлдберриз». Также к ней перешло управление компанией. Это значит, Russ может беспрепятственно увеличить свою долю и вывести все активы. Владислав Бакальчук считает, что это рейдерский захват. Он заявил, что намерен помешать этому через суд.
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