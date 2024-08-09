Бакальчук прокомментировала слухи по поводу давления на нее

Дело в том, «Вайлдберриз» в сто раз крупнее Russ, которая находится в 100-процентом залоге у банка. Тем не менее это предприятие теперь владеет 35 процентами «Вайлдберриз». Также к ней перешло управление компанией. Это значит, Russ может беспрепятственно увеличить свою долю и вывести все активы. Владислав Бакальчук считает, что это рейдерский захват. Он заявил, что намерен помешать этому через суд.