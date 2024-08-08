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Posted 8 августа, 14:11

Published 8 августа, 14:11

Modified 10 сентября, 05:17

Updated 10 сентября, 05:17

С кем останутся дети певицы Нюши после развода

8 августа 2024, 14:11
Развод Нюши и Игоря Сивова активно обсуждают не только поклонники певицы в соцсетях, но и представители профессионального сообщества — адвокаты. Они высказывают свои предположения по поводу того, с кем останутся дети после расставания пары.

Подробности развода Нюши

Решение развестись с Игорем Сивовым певица Нюша приняла весной этого года. По ее словам, причина кроется в изменах супруга и в наличии большого количества претензий к нему.

Заседание назначено на 15 августа 2024 года. Предыдущее должно было состояться 3 июля, однако его перенесли, о причинах точно неизвестно, однако предполагается, что это связано с проживанием Сивова за пределами России — в Дубае.

С разделом имущества сложностей не будет, поскольку у Нюши и Сивова есть брачный договор. Однако этого нельзя сказать о вопросе, касающегося детей, — до сих пор неизвестно, с кем останутся жить сын Саффрон и дочь Симба. Сивов настаивает, что дети должны остаться с ним, и уже заявил, что будет за это бороться.

Что говорят юристы

Андрей Алешкин, адвокат, отмечает, что в России суды, как правило, оставляют детей с матерью, однако во внимание принимается множество моментов, например наличие условий для проживания несовершеннолетних. Если отец сможет обеспечить более достойные условия, чем мать, детей могут оставить с ним. Так что в случае с Сивовым и Нюшей велика вероятность того, что их дети все же останутся с отцом, ведь даже сейчас они живут с ним в ОАЭ.

Кроме того, отмечает Алешкин, мнение детей в решении таких вопросов учитывается, но лишь по достижении ими определенного возраста — 10 лет. Детям Сивова и Нюши пока еще семь и четыре года.

Адвокат предполагает, что не обойдется без специальной экспертизы, в ходе которой дадут оценку тому, как дети общаются с каждым из родителей. Будет принято соответствующее решение. И если суд решит оставить детей Сивову, то Нюше придется на их содержание платить алименты. Размер алиментов может быть зафиксирован в твердой сумме либо в процентах — до 50% дохода, который получает родитель.

#Мария Казак#Знаменитости#Все материалы авторов
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