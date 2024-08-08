С кем останутся дети певицы Нюши после развода

Андрей Алешкин, адвокат, отмечает, что в России суды, как правило, оставляют детей с матерью, однако во внимание принимается множество моментов, например наличие условий для проживания несовершеннолетних. Если отец сможет обеспечить более достойные условия, чем мать, детей могут оставить с ним. Так что в случае с Сивовым и Нюшей велика вероятность того, что их дети все же останутся с отцом, ведь даже сейчас они живут с ним в ОАЭ.