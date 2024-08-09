Теперь официально: Ирина Болгар доказала, что отец ее детей — Павел Дуров

Posted 9 августа, 07:32
Published 9 августа, 07:32
Modified 10 сентября, 05:18
Updated 10 сентября, 05:18
В начале августа 2024 года Ирина Болгар направила обращение в одно из популярных СМИ, в котором был опубликован рейтинг российских миллиардеров и количество их детей. Как уточнила Болгар, у Дурова не двое детей, как это указано в публикации, а пятеро — с учетом ее собственных детей.
В качестве доказательств Ирина Болгар предоставила изданию документы — копии свидетельств о рождении, а также документы, подтверждающие, что свое отцовство Павел Дуров признал. Документы, как выяснили журналисты, подлинные.
В своих соцсетях Ирина Болгар опубликовала фото, сделанное на дне рождения одного из своих детей. На снимке — она, Павел Дуров и трое их детей. Фотография, как отметила женщина, была сделана в начале 2020 года.
Ирина Болгар рассказала в социальных сетях, что уже несколько лет с детьми живет в Европе, в Швейцарии. Она познакомилась с Дуровым больше десяти лет назад, первый ребенок у пары родился в конце 2013 года. Спустя три года на свет появился второй ребенок, через год — третий.
«В 2018 году, как только младшему ребенку исполнилось несколько месяцев, я с детьми переехала в Европу. На тот момент, согласно законам ОАЭ, куда только что переехал Павел, отсутствовала возможность легализации детей, рожденных вне официального брака, и получения права на проживание на территории ОАЭ. По этой причине, мы с детьми не смогли продолжить совместное проживание в одной стране с Павлом. Несмотря на то, что брак не был зарегистрирован, дети были признаны официально и носят фамилию отца», — написала Ирина в соцсетях.
Как объяснила Ирина Болгар, на протяжении десяти лет она хранила молчание по той причине, что не хотела привлекать к себе внимание.
«Я не афишировала информацию о нашей семье, так как не желала повышенного внимания к себе и детям со стороны общественности. По той же причине я не вела социальные сети. Сейчас, когда дети подросли и начали задавать вопросы, почему о них нет информации в интернете в отличие от 2 старших детей их отца, я приняла решение вынести эту информацию в свет», — пояснила Болгар.
Ранее журналисты предполагали, что Павел Дуров запретил ей разглашать информацию о детях. Однако публикации, в которых упоминались все дети Дурова, кроме тех, которых родила Ирина Болгар, заставили ее заговорить. Стоит отметить, что у Павла Дурова есть и другие дети — сын и дочь, родившиеся в браке с Дарьей Бондаренко.
Примечательно, что Павел Дуров заявления Ирины Болгар пока никак не комментировал, однако рассказал, что несколько лет назад стал донором биоматериала. Как отметил основатель Telegram, у него более ста биологических детей, которые живут в разных странах мира.
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