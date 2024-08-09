Теперь официально: Ирина Болгар доказала, что отец ее детей — Павел Дуров

Ирина Болгар рассказала в социальных сетях, что уже несколько лет с детьми живет в Европе, в Швейцарии. Она познакомилась с Дуровым больше десяти лет назад, первый ребенок у пары родился в конце 2013 года. Спустя три года на свет появился второй ребенок, через год — третий.