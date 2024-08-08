Фигуристка Камила Валиева прибавила в весе и удивила россиян

Многие были удивлены внешним видом олимпийской чемпионки. Камила Валиева не только стала блондинкой, о чем позже сообщила в социальных сетях, но и заметно прибавила в весе. Лишние килограммы уже давно беспокоят не только ее фанатов, но и тренеров. Спортсменка, ранее отличавшаяся стройной фигурой, немного отошла от привычного образа жизни и пока не может справиться с этими изменениями.