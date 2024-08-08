Фигуристка Камила Валиева прибавила в весе и удивила россиян

Posted 8 августа, 12:25
Published 8 августа, 12:25
Modified 10 сентября, 05:16
Updated 10 сентября, 05:16
Камила Валиева — одна из самых талантливых фигуристок в истории этого вида спорта. Россиянка обладает неповторимым балетным стилем катания, который выделяет ее среди других спортсменок.
В 2020 году Валиева одержала победу на юниорском чемпионате мира и выиграла финал юниорского Гран-при. На взрослом уровне она всегда считалась главной фавориткой соревнований. В олимпийском сезоне 2021/22 Камила победила на чемпионатах России и Европы, а затем заняла первое место в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине, принеся золотую медаль сборной России.
Однако вскоре после этих триумфальных выступлений Валиеву постигла черная полоса. Спортивный Арбитражный суд вынес решение о ее четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Таким образом, фигуристка была лишена всех своих последних титулов.
Недавно стало известно о том, что Камилла вернулась в шоу Татьяны Навки.
Не узнали фанаты
Сейчас Валиева вместе с одной из своих подруг посещает различные мероприятия.
Недавно приятельницы посетили футбольный матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Их появление на стадионе не осталось незамеченным журналистами.
Многие были удивлены внешним видом олимпийской чемпионки. Камила Валиева не только стала блондинкой, о чем позже сообщила в социальных сетях, но и заметно прибавила в весе. Лишние килограммы уже давно беспокоят не только ее фанатов, но и тренеров. Спортсменка, ранее отличавшаяся стройной фигурой, немного отошла от привычного образа жизни и пока не может справиться с этими изменениями.
Несмотря на это, Камила Валиева остается невероятно милой, красивой и эффектной девушкой. В этом году она получила аттестат о среднем образовании и стала настоящей королевой выпускного бала.
Лишний вес — не приговор?
Тема лишнего веса у фигуристок в последнее время активно обсуждается не только в СМИ, но и в спортивной среде. Елизавета Худайбердиева даже написала колонку на эту тему, в которой высказала возмущение по поводу того, что мужчины часто критикуют вес девушек-фигуристок, не понимая особенностей женского организма.
Сама Камила Валиева не обращает внимания на хейт и говорит, что хочет продолжать кататься, а также развивать медийную карьеру, у нее много предложений в рекламе и от телеканалов.
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