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Posted 8 августа, 12:25

Published 8 августа, 12:25

Modified 10 сентября, 05:16

Updated 10 сентября, 05:16

Фигуристка Камила Валиева прибавила в весе и удивила россиян

8 августа 2024, 12:25
Девушка недавно окончила школу. О дальнейших ее планах ничего неизвестно.

Камила Валиева — одна из самых талантливых фигуристок в истории этого вида спорта. Россиянка обладает неповторимым балетным стилем катания, который выделяет ее среди других спортсменок.

В 2020 году Валиева одержала победу на юниорском чемпионате мира и выиграла финал юниорского Гран-при. На взрослом уровне она всегда считалась главной фавориткой соревнований. В олимпийском сезоне 2021/22 Камила победила на чемпионатах России и Европы, а затем заняла первое место в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине, принеся золотую медаль сборной России.

Однако вскоре после этих триумфальных выступлений Валиеву постигла черная полоса. Спортивный Арбитражный суд вынес решение о ее четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Таким образом, фигуристка была лишена всех своих последних титулов.

Недавно стало известно о том, что Камилла вернулась в шоу Татьяны Навки.

Не узнали фанаты

Сейчас Валиева вместе с одной из своих подруг посещает различные мероприятия.

Недавно приятельницы посетили футбольный матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Их появление на стадионе не осталось незамеченным журналистами.

Многие были удивлены внешним видом олимпийской чемпионки. Камила Валиева не только стала блондинкой, о чем позже сообщила в социальных сетях, но и заметно прибавила в весе. Лишние килограммы уже давно беспокоят не только ее фанатов, но и тренеров. Спортсменка, ранее отличавшаяся стройной фигурой, немного отошла от привычного образа жизни и пока не может справиться с этими изменениями.

Несмотря на это, Камила Валиева остается невероятно милой, красивой и эффектной девушкой. В этом году она получила аттестат о среднем образовании и стала настоящей королевой выпускного бала.

Лишний вес — не приговор?

Тема лишнего веса у фигуристок в последнее время активно обсуждается не только в СМИ, но и в спортивной среде. Елизавета Худайбердиева даже написала колонку на эту тему, в которой высказала возмущение по поводу того, что мужчины часто критикуют вес девушек-фигуристок, не понимая особенностей женского организма.

Сама Камила Валиева не обращает внимания на хейт и говорит, что хочет продолжать кататься, а также развивать медийную карьеру, у нее много предложений в рекламе и от телеканалов.

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