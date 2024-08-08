Звезда «Титаника» Кейт Уинслет рассказала, как довела ДиКаприо до слез

«Я так не выгляжу и, что более важно, я не желаю так выглядеть», — сказала она о обложке. «Вообще-то у меня есть полароид, который фотограф подарил мне в день съемки… Могу сказать вам, что они уменьшили размер моих ног примерно на треть. За мои деньги это выглядит довольно неплохо в том виде, в каком было снято „.