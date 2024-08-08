Звезда «Титаника» Кейт Уинслет рассказала, как довела ДиКаприо до слез

Posted 8 августа, 11:57
Published 8 августа, 11:57
Modified 10 сентября, 05:15
Updated 10 сентября, 05:15
Звезда «Титаника» Кейт Уинслет попала в неловкую ситуацию. Актриса рассказала, как член съемочной группы предложил ей сесть прямее, чтобы скрыть ее «валики на животе». Сцена произошла во время съемок сцены в драме о Второй мировой войне.
Отвергла критику
Уинслет сказала, что отвергла такое предложение Артистка призналась, что перестала тренироваться перед съемками «Ли», премьера которого состоялась на кинофестивале в Торонто в прошлом году. Несмотря на это, Кейт гордится своими формами и чертами лица.
Обладательница «Оскара " добавила: «Я думаю, люди знают, что лучше не говорить: „Возможно, тебе стоит что-то сделать с этими морщинами“. … С каждым годом мне становится все комфортнее в себе. Это позволяет мне пренебрегать мнением других „.
Уинслет долгое время была сторонницей аутентичного изображения тела. Еще в 2003 году она выступила против обложки GQ, которая, по ее словам, «цифровым способом изменила» ее внешность.
«Я так не выгляжу и, что более важно, я не желаю так выглядеть», — сказала она о обложке. «Вообще-то у меня есть полароид, который фотограф подарил мне в день съемки… Могу сказать вам, что они уменьшили размер моих ног примерно на треть. За мои деньги это выглядит довольно неплохо в том виде, в каком было снято „.
Уинслет призналась, что всегда хотела бы говорить правду, как есть нынешнему поколению, потому что у них должны быть сильные лидеры.
Опечалила Лео
Отметим, что Кейт Уинслет снималась в фильме «Титаник» с Леонардо ДиКаприо. Работа над фильмом оказалась эмоционально тяжелой для актёров, и однажды Уинслет довела своего коллегу до слёз.
По словам актрисы, ситуация возникла из-за её рассказа Ди Каприо о сне, в котором она подарила ему пресс-папье с гравировкой «Куда бы ты ни пошёл, я тоже пойду». В ответном сне актёр сделал ей признание и подарил кольцо с такой же надписью.
«Я рассказала ему сон, и он заплакал. Он был очень тронут», — призналась Уинслет.
Напомним, что Кейт Уинслет начала свою карьеру в 1991 году и дебютировала в фильме «Небесные создания» (1994). Широкое признание и первую премию BAFTA она получила за роль Марианны Дэшвуд в мелодраме «Разум и чувства». Всемирная известность пришла к ней после роли Розы Дьюитт Бьюкейтер в фильме-катастрофе «Титаник» (1997). Среди других известных фильмов с участием Кейт Уинслет — «Перо маркиза де Сада», «Айрис», «Вечное сияние чистого разума» и другие.
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