Эксперт назвала вещи, которые портят даже идеальную фигуру

Posted 6 августа, 08:13
Published 6 августа, 08:13
Modified 10 сентября, 02:22
Updated 10 сентября, 02:22
Платья из тонкой ткани подчеркивают все недостатки фигуры. При объемных бедрах они еще больше увеличивают эту зону, при типе «яблоко» делают талию шире, а при лишнем весе выделяют складки на животе и боках. Лучше выбирать модели из плотного материала, который держит форму, и избегать чрезмерного облегания. Универсальные варианты — платья А-силуэта или рубашки из плотного трикотажа, джинсовой ткани или хлопка.
Блузка с баской, несмотря на свою привлекательность, визуально увеличивает живот и бедра. Этот элемент не маскирует недостатки, а наоборот, подчеркивает их. Для скрытия объема в области талии лучше выбрать юбку с завышенной линией талии или использовать пояс.
Платье-свитер модно, но оно делает фигуру худых женщин похожей на мешок, а полных — массивнее. Чтобы избежать этого, можно добавить пояс средней толщины или вовсе отказаться от платья-свитера.
Кроп-топы, хотя и популярны, редко подходят большинству женщин. Они делают образ неряшливым и вульгарным, а также подчеркивают недостатки фигуры. Лучше выбирать футболки, которые можно заправить в джинсы с высокой посадкой, создавая аккуратный образ.
Тонкие кардиганы из гладкой вязки подчеркивают складочки и добавляют объем, если их застегнуть. Альтернативой может стать удлиненный жакет прямого кроя из плотной ткани, который подходит к любым элементам гардероба и не портит фигуру, написал журнал Shape.ru.
Эти советы помогут вам избегать ошибок при выборе одежды и подчеркнут все ваши достоинства.
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