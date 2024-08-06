Эксперт назвала вещи, которые портят даже идеальную фигуру

Платья из тонкой ткани подчеркивают все недостатки фигуры. При объемных бедрах они еще больше увеличивают эту зону, при типе «яблоко» делают талию шире, а при лишнем весе выделяют складки на животе и боках. Лучше выбирать модели из плотного материала, который держит форму, и избегать чрезмерного облегания. Универсальные варианты — платья А-силуэта или рубашки из плотного трикотажа, джинсовой ткани или хлопка.