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Posted 6 августа, 08:13

Published 6 августа, 08:13

Modified 10 сентября, 02:22

Updated 10 сентября, 02:22

Эксперт назвала вещи, которые портят даже идеальную фигуру

Эксперт назвала вещи, которые портят даже идеальную фигуру

6 августа 2024, 08:13
Фото: Изображение Midjourney
Эксперт в области моды Елена Шерипова рассказала о вещах, которые могут внешне портить фигуру.

Облегающее платье из тонкой материи

Платья из тонкой ткани подчеркивают все недостатки фигуры. При объемных бедрах они еще больше увеличивают эту зону, при типе «яблоко» делают талию шире, а при лишнем весе выделяют складки на животе и боках. Лучше выбирать модели из плотного материала, который держит форму, и избегать чрезмерного облегания. Универсальные варианты — платья А-силуэта или рубашки из плотного трикотажа, джинсовой ткани или хлопка.

Блузка с баской

Блузка с баской, несмотря на свою привлекательность, визуально увеличивает живот и бедра. Этот элемент не маскирует недостатки, а наоборот, подчеркивает их. Для скрытия объема в области талии лучше выбрать юбку с завышенной линией талии или использовать пояс.

Платье-свитер

Платье-свитер модно, но оно делает фигуру худых женщин похожей на мешок, а полных — массивнее. Чтобы избежать этого, можно добавить пояс средней толщины или вовсе отказаться от платья-свитера.

Кроп-топ

Кроп-топы, хотя и популярны, редко подходят большинству женщин. Они делают образ неряшливым и вульгарным, а также подчеркивают недостатки фигуры. Лучше выбирать футболки, которые можно заправить в джинсы с высокой посадкой, создавая аккуратный образ.

Тонкий кардиган

Тонкие кардиганы из гладкой вязки подчеркивают складочки и добавляют объем, если их застегнуть. Альтернативой может стать удлиненный жакет прямого кроя из плотной ткани, который подходит к любым элементам гардероба и не портит фигуру, написал журнал Shape.ru.

Эти советы помогут вам избегать ошибок при выборе одежды и подчеркнут все ваши достоинства.

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#Дмитрий Митраков#Общество#Мода#Фигура#Стиль#Одежда#Платья
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