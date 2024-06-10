8 несложных способов одеться так, чтобы выглядеть сногсшибательно

Posted 10 июня, 12:00
Published 10 июня, 12:00
Modified 10 сентября, 02:00
Updated 10 сентября, 02:00
Юбка чуть ниже колен сделает ваши ноги визуально стройнее. При этом получится легко скрыть проблемные участки и сделать акцент на самой тонкой части ног. Однако сильно увлекаться длиной тоже не стоит — юбка ниже щиколоток не даст возможности продемонстрировать изящество ножек.
В верхней части рук есть не очень выгодные участки, которые часто оказываются слишком полными. Попробуйте не акцентировать на них внимание, а прикрыть рукавом свободного кроя.
Такой вырез не только подчеркивает зону декольте, но и визуально удлиняет шею. Он делает верхнюю часть тела изящнее, при этом не скрадывая выгодную округлость груди.
Если вы настолько обожаете черный цвет, что готовы носить его даже в летнюю жару, — отлично. Однако если вы предпочитаете белые вещи, добавьте к ним темные аксессуары, например черный пояс к белому платью. Это сделает фигуру более утонченной.
Возможно, комбинезон не самая удобная вещь, зато он отлично смотрится на любой фигуре. Выберите легкий вариант из натуральных тканей, желательно с широкими штанинами, и сочетайте с любимыми аксессуарами.
Мелкие горошины, цветы или полоски отвлекают внимание от недостатков фигуры и скрадывают ее объем. К слову, полоски могут быть и вертикальными — они добавят и стройности, и роста.
Одежда оверсайз очень удобная, но часто она делает фигуру бесформенной, не давая возможности подчеркнуть ее выгодные области. Зато вещи с высокой талией позволяют визуально сузить середину тела, делая фигуру более женственной.
Разные цвета в образе «разрезают» фигуру, делая ее более массивной. Чтобы избежать этого, соберите образ в одном цвете. Монохром сейчас в тренде, так что это будет вдвойне выигрышное решение.
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