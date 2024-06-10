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Posted 10 июня, 12:00

Published 10 июня, 12:00

Modified 10 сентября, 02:00

Updated 10 сентября, 02:00

8 несложных способов одеться так, чтобы выглядеть сногсшибательно

8 несложных способов одеться так, чтобы выглядеть сногсшибательно

10 июня 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
Выглядеть эффектно, не приобретая дорогие фирменные вещи? Легко! Подобрали для вас 8 лайфхаков, которые помогут подчеркнуть все достоинства фигуры. Даже если вы не успели похудеть к лету.

 

  1. Выбирайте юбки макси

Юбка чуть ниже колен сделает ваши ноги визуально стройнее. При этом получится легко скрыть проблемные участки и сделать акцент на самой тонкой части ног. Однако сильно увлекаться длиной тоже не стоит — юбка ниже щиколоток не даст возможности продемонстрировать изящество ножек.

  1. Избегайте слишком коротких рукавов

В верхней части рук есть не очень выгодные участки, которые часто оказываются слишком полными. Попробуйте не акцентировать на них внимание, а прикрыть рукавом свободного кроя.

  1. Подбирайте вещи с V-образным вырезом

Такой вырез не только подчеркивает зону декольте, но и визуально удлиняет шею. Он делает верхнюю часть тела изящнее, при этом не скрадывая выгодную округлость груди.

  1. Помните, что черный стройнит

Если вы настолько обожаете черный цвет, что готовы носить его даже в летнюю жару, — отлично. Однако если вы предпочитаете белые вещи, добавьте к ним темные аксессуары, например черный пояс к белому платью. Это сделает фигуру более утонченной.

  1. Наденьте комбинезон

Возможно, комбинезон не самая удобная вещь, зато он отлично смотрится на любой фигуре. Выберите легкий вариант из натуральных тканей, желательно с широкими штанинами, и сочетайте с любимыми аксессуарами.

  1. Отдавайте предпочтение мелкому принту

Мелкие горошины, цветы или полоски отвлекают внимание от недостатков фигуры и скрадывают ее объем. К слову, полоски могут быть и вертикальными — они добавят и стройности, и роста.

  1. Выбирайте вещи с высокой талией

Одежда оверсайз очень удобная, но часто она делает фигуру бесформенной, не давая возможности подчеркнуть ее выгодные области. Зато вещи с высокой талией позволяют визуально сузить середину тела, делая фигуру более женственной.

  1. Попробуйте монохром

Разные цвета в образе «разрезают» фигуру, делая ее более массивной. Чтобы избежать этого, соберите образ в одном цвете. Монохром сейчас в тренде, так что это будет вдвойне выигрышное решение.

#Ольга Земскова#Все материалы авторов#Стиль#Советы#Одежда
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