8 несложных способов одеться так, чтобы выглядеть сногсшибательно

Юбка чуть ниже колен сделает ваши ноги визуально стройнее. При этом получится легко скрыть проблемные участки и сделать акцент на самой тонкой части ног. Однако сильно увлекаться длиной тоже не стоит — юбка ниже щиколоток не даст возможности продемонстрировать изящество ножек.