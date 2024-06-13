Плетеные соломенные сумки: выбираем и стилизуем хит лета — 2024

Posted 13 июня, 17:27
Published 13 июня, 17:27
Modified 10 сентября, 02:16
Updated 10 сентября, 02:16
Плетеная сумка кросс-боди — отличное решение для летнего образа. Самый актуальный оттенок сезона — цвет темного дерева. Такой аксессуар будет смотреться элегантно, женственно и практично. Универсальная гамма позволит дополнять аксессуаром образы как в классических чертах, так и в стиле бохо.
Плетеные сумки в полоску — аксессуары, идеально подходящие для образа в чертах круизного стиля, по-настоящему летнего, изысканного. Приветствуются как узкие, так и широкие полоски, а также вертикальные и горизонтальные принты. Что касается цветовых гамм, то этим летом допускаются любые комбинации, от контрастных до нейтральных.
Вместительные и практичные сумки-тоуты в этом сезоне тоже представлены в актуальном плетеном исполнении. В числе достоинств таких аксессуаров — функциональность. Сумка прекрасно дополнит собой не только повседневный, но даже офисный ансамбль.
Разноцветные, пестрые плетеные сумки буквально созданы для летних образов. Можно ориентироваться на самые яркие и броские аксессуары, например, выбирать сумки интенсивного зеленого, розового или голубого цвета. Любая из них может стать удачным акцентом сезонного образа.
Отличным решением для сдержанного и слегка консервативного летнего образа может стать плетеная сумка черного цвета — элегантная и универсальная. Стилисты отмечают, что такой аксессуар будет отлично смотреться в комбинации с летней одеждой, выдержанной в светлых гаммах, а также с предметами офисного гардероба.
Плетеная соломенная сумка станет великолепным дополнением к образу в чертах ретрошик — например, в комбинации с легким сарафаном из натурального льна, с шортами из денима. Если такая сумка выбирается для офисного ансамбля, стоит ориентироваться на небольшие модели, сочетая их с элегантным брючным костюмом или с платьями фасона «футляр».
Плетеная сумка идеально подойдет для пляжного образа, в таком ансамбле ее можно комбинировать с любыми нарядами. В рамках городского образа аксессуар будет отлично смотреться с кедами, майкой и шортами. Что касается вечернего образа, то и его можно дополнить стильной и актуальной плетеной сумкой, подобрав миниатюрную и лаконичную модель.
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