Плетеные соломенные сумки: выбираем и стилизуем хит лета — 2024

Плетеная сумка идеально подойдет для пляжного образа, в таком ансамбле ее можно комбинировать с любыми нарядами. В рамках городского образа аксессуар будет отлично смотреться с кедами, майкой и шортами. Что касается вечернего образа, то и его можно дополнить стильной и актуальной плетеной сумкой, подобрав миниатюрную и лаконичную модель.