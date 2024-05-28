Что успеть купить за неделю до лета: главные модные новинки (фото)

С приходом лета самое время обновить гардероб и забыть о теплых вещах до осени. Подготовьте шкаф к летним дням и отправляйтесь на шопинг за новыми модными вещами. Мы сделали подборку топов, платьев, юбок, шорт и костюмов, которые идеально подойдут для жаркого сезона.