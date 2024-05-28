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Posted 28 мая, 15:39

Published 28 мая, 15:39

Modified 9 сентября, 23:51

Updated 9 сентября, 23:51

Что успеть купить за неделю до лета: главные модные новинки (фото)

Что успеть купить за неделю до лета: главные модные новинки (фото)

28 мая 2024, 15:39
Фото: Изображение Midjourney
В преддверии лета предлагаем порадовать себя стильными обновками. Мы собрали для вас самые актуальные вещи сезона.

Летний гардероб: что нужно успеть приобрести

С приходом лета самое время обновить гардероб и забыть о теплых вещах до осени. Подготовьте шкаф к летним дням и отправляйтесь на шопинг за новыми модными вещами. Мы сделали подборку топов, платьев, юбок, шорт и костюмов, которые идеально подойдут для жаркого сезона.

Балетные мотивы

Бренд Sela представил коллекцию в балетном стиле для женщин и девочек. Элегантные наряды с чистыми линиями и утонченными деталями легко вписываются в повседневный гардероб. В коллекции можно найти платья, юбки и футболки в базовых и пастельных оттенках.

Пастельная капсула от M.REASON

Российский бренд M.REASON выпустил ограниченную коллекцию в пастельных тонах. Дизайнеры поиграли с оттенками фуксии, салатового и синего. Классические модели костюмов-троек и других вещей идеально сочетаются с одеждой из предыдущих коллекций и подойдут для офисного и повседневного гардероба.

Новинки от SANDS

Бренд SANDS, который предпочитают многие знаменитости, представил антибазовую коллекцию. Вещи сочетают в себе смелость и изящество, идеально подходя как для вечеринки, так и для офиса. Коллекция подчеркивает разнообразие и изменчивость современных женщин.

Роскошь от Alena Akhmadullina

Новые коллекции Alena Akhmadullina, представленные в ЦУМе, впечатляют роскошными деталями и утонченным дизайном. В них сочетаются шелковые платья, брюки-палаццо и объемные блузы с вышивкой и флоральными принтами.

Летний officecore

Для летнего офисного гардероба рекомендуем коллекцию Baon Why not? с яркими оттенками и романтичными деталями. Комфортные платья с плиссировкой и легкие юбки помогут создать стильные и удобные образы для работы.

Джемперы VITTORIA VICCI

Хитом сезона стали джемперы с коротким рукавом от VITTORIA VICCI. Эти универсальные модели подойдут для любого случая. Джемперы в неоновых и пастельных оттенках станут отличным дополнением к вашему гардеробу, а классические цвета идеально впишутся в офисные образы, написал журнал Woman.ru.

Подготовьтесь к лету с новыми модными вещами и наслаждайтесь каждым солнечным днем!

#Красота#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Одежда
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