Во Франции планируют съемки ремейка российской картины «СуперБобровы»

Кинокартина «СуперБобровы» увидела свет восемь лет назад. В центре повествования — семья Бобровых, которая заполучила метеорит и была награждена сверхъестественными способностями. В фильме сыграли Павел Деревянко и Оксана Акиньшина. Через несколько лет на фоне успеха комедии на экраны вышел еще один эпизод — «СуперБобровы. Народные мстители».