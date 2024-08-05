Во Франции планируют съемки ремейка российской картины «СуперБобровы»

Posted 5 августа, 18:51
Published 5 августа, 18:51
Modified 10 сентября, 05:05
Updated 10 сентября, 05:05
С такой новостью он выступил на сессии «Контент без границ: какой киносериальный продукт из России интересен в мире», организованной на третьем по счету международном кинофестивале дебютов Евразийского континента «Одна шестая».
Как сообщает www.gazeta.ru, Ларонз оценил российскую комедию за ее доброту и наличие большого количества юмора. Он считает, что подобная история понравится и французскому зрителю. Сюжет кинокартины будет доработан в соответствии с французским менталитетом — шутки приобретут национальный колорит, также другим решено было сделать и социальный контекст. История получит максимально уместное прочтение.
Кроме того, продюсер и актер отметил, что сейчас обсуждается возможность приобретения прав на некоторые другие проекты, созданные в России.
Кинокартина «СуперБобровы» увидела свет восемь лет назад. В центре повествования — семья Бобровых, которая заполучила метеорит и была награждена сверхъестественными способностями. В фильме сыграли Павел Деревянко и Оксана Акиньшина. Через несколько лет на фоне успеха комедии на экраны вышел еще один эпизод — «СуперБобровы. Народные мстители».
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