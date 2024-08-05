Павел Деревянко рассказал о знакомстве с новой возлюбленной

По словам Павла, она увидела его игру в первой серии «Беспринципных» и заинтересовалась сценой, где актер общался с героиней фильма. Зоя написала актеру в социальных сетях. Павел ответил ей, однако пара встретились лишь через год, а романтические отношения между ними начались спустя два года.