Павел Деревянко рассказал о знакомстве с новой возлюбленной

Posted 5 августа, 17:26
Published 5 августа, 17:26
Modified 10 сентября, 05:04
Updated 10 сентября, 05:04
На церемонии открытия 48-летний артист появился без Зои Фуць, своей возлюбленной. В последнее время она достаточно часто появляется с ним на светских мероприятиях.
Павел поделился с журналистами kp.ru историей знакомства со ней. Выяснилось, что интерес к первому шагу в отношениях продемонстрировала 33-летняя Зоя.
По словам Павла, она увидела его игру в первой серии «Беспринципных» и заинтересовалась сценой, где актер общался с героиней фильма. Зоя написала актеру в социальных сетях. Павел ответил ей, однако пара встретились лишь через год, а романтические отношения между ними начались спустя два года.
В «Беспринципных», который повествует о жителях элитного района Москвы, Деревянко играл роль Славика.
Актеру часто приписывают романы. Так, по данным ряда СМИ, его возлюбленными ранее были актриса Аглая Тарасова и модель Алена Иванова. Деревянко часто замечали в компании многих других девушек. Но именно Зоя смогла покорить сердце актера.
Сначала Деревянко и Фуць стали друзьями. Однако уже в конце 2023 года Павел представил Зою как возлюбленную. Теперь она часто сопровождает Деревянко на мероприятиях. Но на «Одну шестую» ей приехать не удалось.
Возлюбленная Деревянко не связана с индустрией кино. Зоя сейчас работает над развитием своего бренда одежды. Супруга актера ранее состояла в браке и у нее есть два сына. Деревянко является отцом двух дочерей. Ранее он жил в гражданском браке с Дарьей Мясищевой.
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