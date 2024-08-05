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Posted 5 августа, 18:23

Published 5 августа, 18:23

Modified 10 сентября, 05:04

Updated 10 сентября, 05:04

Поклонники посмотрели трейлер нового проекта Никиты Кологривого «Комбинация»

5 августа 2024, 18:23

Трейлер нового проекта Никиты Кологривого «Комбинация» порадовал поклонников

Популярный актер из фильма о 1980-х — в фильме о популярной группе того же времени. Никита Кологривый снялся в проекте, посвященном становлению культовой группы «Комбинация»!

Поклонникам Никиты Кологривого предложили трейлер нового проекта с участием актера, пишет Peopletalk. Сериал посвящен истории модной в 1980-1990-е девичьей команды «Комбинация». В ролях все любимые актеры из самых модных современных сериалов и полнометражного кино: Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова.

Трейлер получил восторженные оценки поклонников, которые поспешили поделиться впечатлениями в комментариях к видеоролику. Все они с нетерпением ждут выхода проекта на экраны, предвкушая знакомство с каждой серией, каждым эпизодом.

Примечательно, что одна из участниц «Комбинации», Алена Апина, тоже снялась в сериале — в роли преподавательницы консерватории. Режиссером проекта выступил режиссер драмы «Лада Голд» Никита Власов.

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#Марина Архипова#Знаменитости#Кино#Актер#Никита Кологривый
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