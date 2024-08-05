Поклонники посмотрели трейлер нового проекта Никиты Кологривого «Комбинация»

Posted 5 августа, 18:23
Published 5 августа, 18:23
Modified 10 сентября, 05:04
Updated 10 сентября, 05:04
Поклонникам Никиты Кологривого предложили трейлер нового проекта с участием актера, пишет Peopletalk. Сериал посвящен истории модной в 1980-1990-е девичьей команды «Комбинация». В ролях все любимые актеры из самых модных современных сериалов и полнометражного кино: Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова.
Трейлер получил восторженные оценки поклонников, которые поспешили поделиться впечатлениями в комментариях к видеоролику. Все они с нетерпением ждут выхода проекта на экраны, предвкушая знакомство с каждой серией, каждым эпизодом.
Примечательно, что одна из участниц «Комбинации», Алена Апина, тоже снялась в сериале — в роли преподавательницы консерватории. Режиссером проекта выступил режиссер драмы «Лада Голд» Никита Власов.
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