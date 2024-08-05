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Posted 5 августа, 17:29

Published 5 августа, 17:29

Modified 10 сентября, 05:04

Updated 10 сентября, 05:04

Косметолог Юлия с Урала уже два года встречается с Джонни Деппом

5 августа 2024, 17:29

Косметолог Юлия из России подтвердила слухи о романе с Джонни Деппом

Русская девушка Джонни Деппа по просьбам подписчиков наконец выложила в соцсеть фото со своим звездным избранником. В интернете уже давно ходит молва о том, что главный «пират» Карибского моря крутит роман со светловолосой россиянкой.

В Сети не утихают слухи о связи знаменитости с 28-летней косметологом Юлией Власовой родом с Урала. Девушка много раз демонстрировала в соцсети фото, намекающие на близкие отношения с Деппом. На днях по просьбам подписчиков девушка разместила фотографию со звездой.

Депп всегда поддерживает избранницу

Как-то Юлии задали вопрос, что она думает о бывшей супруге Джонни Эмбер, обвинившей актера в бытовой тирании. «Я о ней не думаю», — парировала девушка. Власова отмечает, что Депп стал для нее настоящей опорой. «К черту их. Это единственное, что помогает мне выносить ненависть злобных людей», — такой подписью она дополнила фотографию с обнимающим ее артистом.

Свадьба не за горами?

Как пишет starhit.ru, на вопросы о дальнейшем развитии отношений с Деппом Юлия уклончиво отвечает, что она несвободна. Она не делает громких заявлений, предпочитая держать в секрете детали своей личной жизни. Однако девушка продемонстрировала подписчикам видео, на котором видно кольцо на безымянном пальце ее руки.

Два года вместе

Слухи о романе Юлии и теперь уже 61-летнего Деппа впервые поползли после того, как пару заметили на вертолетной площадке в Лондоне. Затем они «засветились» на концерте Джеффа Бека в Праге в позапрошлом году.

Журналисты, ссылаясь на инсайдеров, сообщают, что отношениям Деппа и Власовой уже около двух лет. Однако их связь достаточно «неформальна» и не вполне соответствует понятию «парень и девушка».

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#Олеся Никора#Знаменитости#Роман#Косметолог#Джонни Депп#Актер
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