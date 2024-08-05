Косметолог Юлия с Урала уже два года встречается с Джонни Деппом

Как-то Юлии задали вопрос, что она думает о бывшей супруге Джонни Эмбер, обвинившей актера в бытовой тирании. «Я о ней не думаю», — парировала девушка. Власова отмечает, что Депп стал для нее настоящей опорой. «К черту их. Это единственное, что помогает мне выносить ненависть злобных людей», — такой подписью она дополнила фотографию с обнимающим ее артистом.