Какие есть альтернативы кофе

В поисках того, чем заменить кофе, я остановилась на зеленом чае. Меня заинтересовал эффект, который должен был обеспечить этот напиток: он тонизирует, активизирует умственную работу, то есть действует так же, как и кофе, но при этом не содержит кофеина. Плюс ко всему в зеленом чае есть антиоксиданты, полезные для организма.