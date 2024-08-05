Какие есть альтернативы кофе

Posted 5 августа, 12:43
Published 5 августа, 12:43
Modified 10 сентября, 01:30
Updated 10 сентября, 01:30
В поисках того, чем заменить кофе, я остановилась на зеленом чае. Меня заинтересовал эффект, который должен был обеспечить этот напиток: он тонизирует, активизирует умственную работу, то есть действует так же, как и кофе, но при этом не содержит кофеина. Плюс ко всему в зеленом чае есть антиоксиданты, полезные для организма.
Ожидания оправдались: зеленый чай действительно улучшил мое состояние — я стала лучше спать и более активно работать. Так что могу смело рекомендовать его тем, кто ищет, чем заменить кофе.
Еще один вариант, который я обнаружила в поисках того, чем заменить кофе, — это какао. Плюсы — приятный вкус, очевидная польза для организма, которая обуславливается содержанием в какао антиоксидантов. Кофеин в напитке тоже есть, но в небольшом количестве.
В какао, когда я заменяю им кофе, я добавляю куркуму — совсем немного. Так напиток становится еще более полезным. Я заметила, что память действительно улучшается, а настроение поднимается.
Чем еще можно заменить кофе? Я попробовала мятный чай, поскольку ментол в его составе оказывает благоприятное воздействие на мозг и его рецепторы. В целом это положительно сказывается на умственной активности. А еще мятный чай, если заменить им кофе, отлично помогает бороться с усталостью.
Внимательность и бдительность под воздействием мятного чая тоже увеличиваются. При этом напиток не оказывает на организм никакого неблагоприятного воздействия, и им можно совершенно спокойно заменять кофе, если есть такая необходимость.
В цикории нет кофеина, поэтому им можно смело заменить кофе, если вы хотите исключить его из своего рациона в силу тех или иных причин. Напиток отлично бодрит, помогает сосредоточиться, а по утрам окончательно проснуться. Я регулярно пью этот напиток вместо кофе после пробуждения.
В цикории содержатся ценные пищевые волокна, необходимые для нормального функционирования кишечника. Это в целом благоприятно отражается и на самочувствии, и на внешнем виде.
Напиток с шалфеем тоже может стать отличной альтернативой кофе. Он полезен для мозга, повышает настроение и помогает бороться с тревожностью. Я считаю его безопасным и натуральным аналогом успокоительных средств.
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