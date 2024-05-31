Немедленно избавьтесь от этих продуктов: 5 виновников неприятного запаха пота

Posted 31 мая, 14:34
Published 31 мая, 14:34
Modified 10 сентября, 01:22
Updated 10 сентября, 01:22
Запах пота особенно досаждает в жаркое время года. У каждого человека свой индивидуальный запах из-за подкожного жира, но определённые продукты могут значительно ухудшить ситуацию.
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр и нутрициолог Ирина Юзуп объяснила, почему запах пота может стать резким и неприятным, передал журнал Woman.ru.
«Чистый пот состоит из соли и воды и сам по себе не имеет запаха. Однако апокринные железы в подмышках и паху выделяют секрет, особенно при стрессе. Эти области также являются идеальной средой для бактерий, продукты жизнедеятельности которых имеют специфический запах. У каждого человека свой микробиом, который тоже влияет на запах», — объясняет специалист.
Бактерии на коже. Чем больше полезных бактерий, тем легче запах.
Заболевания. Некоторые болезни могут вызывать специфический запах пота, например, при лактазной недостаточности пот может пахнуть капустным соком.
Алкоголь. Приводит к неприятному запаху тела, так как уксусная кислота выделяется через пот.
Сладкое и мучное. Простые сахара вызывают дисбаланс микробиоты и способствуют кандидозу.
Чеснок, отварные яйца, капуста, зеленый лук, тмин, карри. Повышают уровень серы в организме, которая выделяется через пот.
Кофе и газированные напитки. Способствуют обильному потоотделению.
Глутамат натрия и острая пища. Стимулируют рецепторы и вызывают усиленное потоотделение, как при высокой температуре.
Соблюдайте гигиену. Регулярный душ и использование антибактериального мыла помогут снизить количество бактерий на коже.
Используйте антиперспиранты. Они блокируют потовые железы и уменьшают потоотделение.
Выбирайте дышащую одежду. Носите одежду из натуральных тканей, таких как хлопок и лен, чтобы кожа могла «дышать».
Избегайте горячих напитков и пищи. Горячие продукты и напитки могут увеличить потоотделение.
Пейте достаточно воды. Хорошо увлажненная кожа лучше регулирует температуру тела и уменьшает потоотделение.
Уменьшите стресс. Практики релаксации, такие как йога и медитация, могут помочь снизить уровень стресса и потоотделение.
Корректируйте рацион. Избегайте продуктов, усиливающих запах пота, и включайте в рацион больше свежих овощей и фруктов.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете уменьшить неприятный запах пота и улучшить общее самочувствие.
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