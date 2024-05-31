Немедленно избавьтесь от этих продуктов: 5 виновников неприятного запаха пота

«Чистый пот состоит из соли и воды и сам по себе не имеет запаха. Однако апокринные железы в подмышках и паху выделяют секрет, особенно при стрессе. Эти области также являются идеальной средой для бактерий, продукты жизнедеятельности которых имеют специфический запах. У каждого человека свой микробиом, который тоже влияет на запах», — объясняет специалист.