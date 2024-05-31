Цифровой детокс: как отдохнуть от социальных сетей

Выберите конкретное время для перерыва, будь то день, неделя или месяц. Сообщите близким друзьям и семье о ваших планах, чтобы избежать каких-либо недоразумений или опасений во время перерыва. Временно удалите приложения социальных сетей со своих устройств или используйте блокировщики веб-сайтов, чтобы ограничить себе доступ. Это снижает соблазн вернуться к привычке.