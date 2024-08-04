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Posted 4 августа, 08:30

Published 4 августа, 08:30

Modified 10 сентября, 04:58

Updated 10 сентября, 04:58

Просто втирайте масло: эксперимент, который доказал эффективность для роста волос

Просто втирайте масло: эксперимент, который доказал эффективность для роста волос

4 августа 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney
Что делать, если волосы становятся все тоньше и тоньше? С сегодняшнего дня попробуйте массировать кожу головы маслом перед мытьем шампунем.

По разным причинам, в том числе и возрастным, наши волосы постепенно истончаются. Одним из методов ежедневного ухода, который может предотвратить этот процесс, является масляный массаж кожи головы.

Вы можете без труда найти видео с массажем кожи головы, используя этот простой метод: слегка расчешите волосы, а затем нанесите небольшое количество масла и слегка помассируйте кожу головы.

Что дает массаж головы?

Одно исследование показало, что у 68,9% из 340 участников с андрогенной алопецией после 7 месяцев ежедневных процедур массажа кожи головы стабилизировалось выпадение волос.

Такой массаж увеличивает приток крови к волосяным фолликулам, что приводит к тому, что волосы становятся более жирными. Если вы используете масло, оно увлажнит кожу и вы можете ощутить многие положительные эффекты, включая отшелушивание кожи головы, расслабление и снятие стресса.

Чаще всего эксперты советуют использовать эфирное масло розмарина и мяты, которые нужно развести в базовом масле, например жожоба или ростков пшеницы.

Исследования доказали, что розмарин работает как средство от алопеции волос
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#Эмилия Шпилева#Красота#Исследования#Волосы#Массаж
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