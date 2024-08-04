Просто втирайте масло: эксперимент, который доказал эффективность для роста волос

Posted 4 августа, 08:30
Published 4 августа, 08:30
Modified 10 сентября, 04:58
Updated 10 сентября, 04:58
По разным причинам, в том числе и возрастным, наши волосы постепенно истончаются. Одним из методов ежедневного ухода, который может предотвратить этот процесс, является масляный массаж кожи головы.
Вы можете без труда найти видео с массажем кожи головы, используя этот простой метод: слегка расчешите волосы, а затем нанесите небольшое количество масла и слегка помассируйте кожу головы.
Одно исследование показало, что у 68,9% из 340 участников с андрогенной алопецией после 7 месяцев ежедневных процедур массажа кожи головы стабилизировалось выпадение волос.
Такой массаж увеличивает приток крови к волосяным фолликулам, что приводит к тому, что волосы становятся более жирными. Если вы используете масло, оно увлажнит кожу и вы можете ощутить многие положительные эффекты, включая отшелушивание кожи головы, расслабление и снятие стресса.
Чаще всего эксперты советуют использовать эфирное масло розмарина и мяты, которые нужно развести в базовом масле, например жожоба или ростков пшеницы.
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