Просто втирайте масло: эксперимент, который доказал эффективность для роста волос

Такой массаж увеличивает приток крови к волосяным фолликулам, что приводит к тому, что волосы становятся более жирными. Если вы используете масло, оно увлажнит кожу и вы можете ощутить многие положительные эффекты, включая отшелушивание кожи головы, расслабление и снятие стресса.