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Posted 26 июля, 13:34

Published 26 июля, 13:34

Modified 16 октября, 20:38

Updated 16 октября, 20:38

Скроет седину полностью: как выбрать краску для закрашивания седых волос

Как выбрать краску для седых волос: советы для полного закрашивания

26 июля 2024, 13:34
Фото: Изображение Midjourney
Скроет седину полностью: как выбрать краску для закрашивания седых волос
Многие сталкиваются с появлением первой седины еще в молодости, и к 40 годам у них голова уже покрыта седыми волосами. Редко кто не стремится замаскировать раннюю седину с помощью краски, однако не все красители подходят для этой цели. Как выбрать краску для закрашивания седины — читайте в статье.

А бывает и так, что седина появляется «по возрасту», но седые волосы имеют желтоватый оттенок и выглядят неопрятно, что тоже вызывает желание их покрасить. Итак, по каким же параметрам выбирать краситель для окрашивания в домашних условиях?

Факторы, которые необходимо учитывать при выборе краски

Седые волосы — это результат снижения или полного прекращения выработки вещества под названием «меланин», которое отвечает за цвет волос, а также за их эластичность и прочность. Поэтому, кстати, седые волосы сухие и ломкие, жесткие и более грубые на ощупь. А неподходящий краситель способен ухудшить и так не самое лучшее состояние волос.

Кроме того, следует также учитывать процент окислителя, входящего в состав краски: например, если седых волос относительно немного (до 25%), то можно выбирать краситель с окислителем 3%, а если больше — то 6%. А количество аммиака в краске влияет на стойкость окрашивания. Например, безаммиачные краски действуют на волосы более щадяще, но такое окрашивание недолговечно.

Безаммиачные краски действуют на волосы более щадяще, но такое окрашивание недолговечноБезаммиачные краски действуют на волосы более щадяще, но такое окрашивание недолговечно
Безаммиачные краски действуют на волосы более щадяще, но такое окрашивание недолговечно. Фото: Изображение Midjourney

Так какую же краску в итоге выбрать?

Итак, прежде всего следует понять, какой у вас тип волос, какая у них толщина и жесткость. Это важно, так как тонкие и мягкие волосы окрашиваются лучше. Вы можете выбрать цвет краски, приближенный к вашему натуральному, или любой другой. Кстати, если у вас на голове осталось не так много волос, специалисты рекомендуют использовать красители светлых оттенков, которые не только маскируют седину, но и делают залысины не такими заметными.

Подходящую краску можно найти в линейках подавляющего большинства производителей и в разных ценовых категориях.

Тонкие и мягкие волосы окрашиваются лучшеТонкие и мягкие волосы окрашиваются лучше
Тонкие и мягкие волосы окрашиваются лучше. Фото: Изображение Midjourney

Как окрашивать седые волосы

Использовать краску для седых волос следует определенным образом. В частности, начинать наносить краситель следует с висков, где седина больше всего бросается в глаза, а затем переходить к остальной части головы. После того как вы нанесли всю краску, равномерно распределив ее по волосам, следует слегка помассировать кожу головы и сами волосы. Ухаживать за окрашенными волосами нужно с помощью специальных средств, по возможности используя и шампунь, и бальзам, и маску.

#Алина Ибрагимова#Красота#Все материалы авторов#Волосы#Окрашивание волос
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