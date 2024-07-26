Как выбрать краску для седых волос: советы для полного закрашивания

Posted 26 июля, 13:34
Published 26 июля, 13:34
Modified 16 октября, 20:38
Updated 16 октября, 20:38
А бывает и так, что седина появляется «по возрасту», но седые волосы имеют желтоватый оттенок и выглядят неопрятно, что тоже вызывает желание их покрасить. Итак, по каким же параметрам выбирать краситель для окрашивания в домашних условиях?
Седые волосы — это результат снижения или полного прекращения выработки вещества под названием «меланин», которое отвечает за цвет волос, а также за их эластичность и прочность. Поэтому, кстати, седые волосы сухие и ломкие, жесткие и более грубые на ощупь. А неподходящий краситель способен ухудшить и так не самое лучшее состояние волос.
Кроме того, следует также учитывать процент окислителя, входящего в состав краски: например, если седых волос относительно немного (до 25%), то можно выбирать краситель с окислителем 3%, а если больше — то 6%. А количество аммиака в краске влияет на стойкость окрашивания. Например, безаммиачные краски действуют на волосы более щадяще, но такое окрашивание недолговечно.
Итак, прежде всего следует понять, какой у вас тип волос, какая у них толщина и жесткость. Это важно, так как тонкие и мягкие волосы окрашиваются лучше. Вы можете выбрать цвет краски, приближенный к вашему натуральному, или любой другой. Кстати, если у вас на голове осталось не так много волос, специалисты рекомендуют использовать красители светлых оттенков, которые не только маскируют седину, но и делают залысины не такими заметными.
Подходящую краску можно найти в линейках подавляющего большинства производителей и в разных ценовых категориях.
Использовать краску для седых волос следует определенным образом. В частности, начинать наносить краситель следует с висков, где седина больше всего бросается в глаза, а затем переходить к остальной части головы. После того как вы нанесли всю краску, равномерно распределив ее по волосам, следует слегка помассировать кожу головы и сами волосы. Ухаживать за окрашенными волосами нужно с помощью специальных средств, по возможности используя и шампунь, и бальзам, и маску.