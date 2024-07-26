Как выбрать краску для седых волос: советы для полного закрашивания

Итак, прежде всего следует понять, какой у вас тип волос, какая у них толщина и жесткость. Это важно, так как тонкие и мягкие волосы окрашиваются лучше. Вы можете выбрать цвет краски, приближенный к вашему натуральному, или любой другой. Кстати, если у вас на голове осталось не так много волос, специалисты рекомендуют использовать красители светлых оттенков, которые не только маскируют седину, но и делают залысины не такими заметными.