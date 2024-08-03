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Posted 3 августа, 08:03

Published 3 августа, 08:03

Modified 10 сентября, 01:35

Updated 10 сентября, 01:35

Психология имиджа: как внешний вид помогает добиться успеха

Как при помощи внешнего вида можно добиться успеха

3 августа 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney
Психология имиджа: как внешний вид помогает добиться успеха
Рассказываем о том, как нужно выглядеть, чтобы реализовать все свои мечты.

Психологи утверждают, что существует пять ключевых составляющих имиджа: внешность, одежда, взгляд, язык тела, речь. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Внешность

Конечно, речь идет не о природных данных, а об элементарном уходе за собой. Человек, который хочет произвести впечатление и стать успешным, должен обеспечить приятное зрелище для глаз своего собеседника. В частности, это касается отсутствия лишнего веса, опрятности в гигиене, ухоженных рук, свежей стрижки, белозубой улыбки.

Человек, который хочет произвести впечатление и стать успешным, должен обеспечить приятное зрелище для глаз своего собеседникаЧеловек, который хочет произвести впечатление и стать успешным, должен обеспечить приятное зрелище для глаз своего собеседника
Человек, который хочет произвести впечатление и стать успешным, должен обеспечить приятное зрелище для глаз своего собеседника. Фото: Изображение Midjourney

Одежда

Одежда, как правило, выражает индивидуальность человека, ведь мы носим то, что нам нравится, соответствует нашему вкусу и мироощущению. Например, романтично настроенные девушки любят летящие платья, цветочные принты, нежные оттенки. Более прагматичные барышни носят спорт-шик или деловой стиль. Творческие особы предпочитают нечто креативное из разряда индивидуального пошива.

Но при этом не стоит забывать, что ваш личный имидж может быть неуместен в разных жизненных ситуациях. К примеру, прийти в спортивных джоггерах на собеседование — это нарушение определенной этики, вряд ли это приведет к успеху. Также с недоумением вас встретят на афтепати в деловом костюме.

Одежда, как правило, выражает индивидуальность человекаОдежда, как правило, выражает индивидуальность человека
Одежда, как правило, выражает индивидуальность человека. Фото: Изображение Midjourney

Взгляд

«Глаза — это зеркало души», сказал классик. А взгляд — это именно то, что говорит собеседнику о нашем характере. Есть что скрывать? Взгляд будет бегающим, уходящим в сторону. Слишком пристальный взгляд человек может расценить как вызов. И только спокойный открытый взгляд располагает к себе и вызывает доверие, отмечают психологи.

Взгляд — это именно то, что говорит собеседнику о нашем характереВзгляд — это именно то, что говорит собеседнику о нашем характере
Взгляд — это именно то, что говорит собеседнику о нашем характере. Фото: Изображение Midjourney

Язык тела

Поза и жесты тоже способны «сообщать» информацию о нас нашим визави. Так, излишняя жестикуляция может указывать на лгуна, а неусидчивость — на человека несерьезного, склонного к импульсивному поведению.

Поза и жесты тоже способны «сообщать» информацию о нас нашим визавиПоза и жесты тоже способны «сообщать» информацию о нас нашим визави
Поза и жесты тоже способны «сообщать» информацию о нас нашим визави. Фото: Изображение Midjourney

Речь

Даже если с внешностью и одеждой все будет окей, то речь может подвести, предостерегают психологи. Чем более культурным и образованным является человек, тем меньше в его речи просторечий, сленга, неправильного произношения.

Даже если с внешностью и одеждой все будет окей, то речь может подвести, предостерегают психологиДаже если с внешностью и одеждой все будет окей, то речь может подвести, предостерегают психологи
Даже если с внешностью и одеждой все будет окей, то речь может подвести, предостерегают психологи. Фото: Изображение Midjourney
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