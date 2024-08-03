Как при помощи внешнего вида можно добиться успеха

Posted 3 августа, 08:03
Published 3 августа, 08:03
Modified 10 сентября, 01:35
Updated 10 сентября, 01:35
Психологи утверждают, что существует пять ключевых составляющих имиджа: внешность, одежда, взгляд, язык тела, речь. Рассмотрим подробнее каждый из них.
Конечно, речь идет не о природных данных, а об элементарном уходе за собой. Человек, который хочет произвести впечатление и стать успешным, должен обеспечить приятное зрелище для глаз своего собеседника. В частности, это касается отсутствия лишнего веса, опрятности в гигиене, ухоженных рук, свежей стрижки, белозубой улыбки.
Одежда, как правило, выражает индивидуальность человека, ведь мы носим то, что нам нравится, соответствует нашему вкусу и мироощущению. Например, романтично настроенные девушки любят летящие платья, цветочные принты, нежные оттенки. Более прагматичные барышни носят спорт-шик или деловой стиль. Творческие особы предпочитают нечто креативное из разряда индивидуального пошива.
Но при этом не стоит забывать, что ваш личный имидж может быть неуместен в разных жизненных ситуациях. К примеру, прийти в спортивных джоггерах на собеседование — это нарушение определенной этики, вряд ли это приведет к успеху. Также с недоумением вас встретят на афтепати в деловом костюме.
«Глаза — это зеркало души», сказал классик. А взгляд — это именно то, что говорит собеседнику о нашем характере. Есть что скрывать? Взгляд будет бегающим, уходящим в сторону. Слишком пристальный взгляд человек может расценить как вызов. И только спокойный открытый взгляд располагает к себе и вызывает доверие, отмечают психологи.
Поза и жесты тоже способны «сообщать» информацию о нас нашим визави. Так, излишняя жестикуляция может указывать на лгуна, а неусидчивость — на человека несерьезного, склонного к импульсивному поведению.
Даже если с внешностью и одеждой все будет окей, то речь может подвести, предостерегают психологи. Чем более культурным и образованным является человек, тем меньше в его речи просторечий, сленга, неправильного произношения.
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