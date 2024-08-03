Как при помощи внешнего вида можно добиться успеха

«Глаза — это зеркало души», сказал классик. А взгляд — это именно то, что говорит собеседнику о нашем характере. Есть что скрывать? Взгляд будет бегающим, уходящим в сторону. Слишком пристальный взгляд человек может расценить как вызов. И только спокойный открытый взгляд располагает к себе и вызывает доверие, отмечают психологи.