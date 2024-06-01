Почему тональный крем подчеркивает морщины и поры — что вы делаете не так

Поскольку сыворотка используется как средство декоративной косметики, она представлена в обширной палитре оттенков. Среди множества вариантов можно подобрать именно тот, который подходит к конкретному типу кожи. Так, если кожа имеет от природы светлый оттенок, то вместо тонального крема можно подобрать сыворотку на пару тонов светлее или, наоборот, немного темнее — все зависит от особенностей макияжа и его стиля. Подбирая идеальный вариант для мейкапа, можно протестировать несколько оттенков и остановиться на том, который будет смотреться на коже максимально естественно.