Почему тональный крем подчеркивает морщины и поры — что вы делаете не так

Posted 1 июня, 16:45
Published 1 июня, 16:45
Modified 10 сентября, 01:31
Updated 10 сентября, 01:31
Почему скатывается тональный крем? Дело может быть не только в том, что вы наносите его неправильно или используете средство сомнительного качества. На самом деле причина может заключаться в отсутствии должного ухода за кожей. Как отмечают косметологи, частая причина, почему тональный крем шелушится, — это редко выполняемые процедуры скрабирования и пилинга.
Кожа лица особенно нуждается в минералах, активных компонентах и питании, причем акцент нужно делать именно на средствах с содержанием кислорода. Все дело в том, что тональный крем после нанесения блокирует его доступ в кожу на клеточном уровне.
Заведите себе за правило регулярно ухаживать за кожей, используя качественные и правильно подобранные средства. В их числе — маска-пилинг, которая позволяет быстро и легко удалить ороговевшие частицы кожи. Регулярное использование такой маски способствует выравниванию цвета кожи лица, улучшению ее текстуры. В составе маски есть натуральные кислоты, ингредиенты и вещества, которые также помогают бороться и с пигментацией.
Ассортимент пилингов для домашнего использования в современных магазинах достаточно широк, что позволяет подобрать оптимальное средство под конкретный тип кожи и бюджет. Пилинги, использование которых обеспечивает более ровное нанесение тонального крема, выпускаются в разных форматах. Многие девушки успели оценить пилинг в форме яйца — это удобное средство, при помощи которого можно избавиться от черных точек на лице, очистить поры. Такие средства помогают убрать постакне, восстановить структуру кожи, сделать ее гладкой, ровной и матовой.
Почему тональный крем подчеркивает морщины — вопрос, актуальный для многих девушек и женщин, которые регулярно используют декоративную косметику. Причина проблемы может заключаться в неправильном нанесении самого тонального крема, а именно — в отсутствии праймера, тогда как использовать его необходимо.
Праймер — своего рода основа для тонального крема, которая обеспечивает его стойкость и позволяет ему ложиться максимально ровно. Отличным вариантом может стать основа под тональный крем для коррекции тона кожи. Это средство имеет зеленый оттенок, однако после нанесения на кожу лица оно приобретает естественный цвет. Тональный крем, нанесенный на праймер, ложится ровно, маскирует покраснения и другие дефекты. Кроме того, сам праймер также и ухаживает за кожей, увлажняя и восстанавливая ее за счет содержания натуральных компонентов и экстрактов.
В качестве предварительного этапа перед нанесением тонального крема можно выбрать использование праймера с эффектом увлажнения. Он бережно подготовит кожу к нанесению тонального крема, восстановит ее и насытит влагой на несколько часов. После нанесения праймера тональный крем ляжет на кожу максимально ровно, впитается и не оставит ощущение маски. Такой праймер идеально подойдет для кожи, склонной к сухости.
Базой для нанесения тонального крема может стать увлажняющий праймер, питающий и восстанавливающий кожу. В его составе есть кокосовая вода, которая эффективно поддерживает водный баланс, а также гиалуроновая кислота, которая удерживает влагу в структуре кожи.
Почему тональный крем подчеркивает поры? Возможно, средство выбрано не вполне правильно, например по текстуре — тональный крем может быть слишком плотным.
Чтобы не задаваться вопросом, почему плохо ложится тональный крем, стоит подойти к его выбору тщательно, ориентируясь на средства с эффектом увлажнения, легкие по своей текстуре. Оптимальным вариантом с этой точки зрения может стать питательная сыворотка оттеночного типа, которая обеспечивает коже эффективный уход даже после проведения всех процедур, связанных с очищением.
В составе сыворотки присутствуют натуральные ингредиенты, масла, которые самым благоприятным образом влияют на состояние кожи, насыщают ее полезными веществами. При регулярном применении такой сыворотки в качестве альтернативы тональному крему состояние кожи улучшается, она приобретает здоровый и ухоженный вид.
Сыворотка, используемая вместо тонального крема, формирует на коже лица подобие покрытия, которое быстро высыхает. В результате с поверхности кожи исчезает блеск, она становится матовой. Тон кожи тоже улучшается во многом благодаря эффективному увлажнению, которое обеспечивает сыворотка.
Поскольку сыворотка используется как средство декоративной косметики, она представлена в обширной палитре оттенков. Среди множества вариантов можно подобрать именно тот, который подходит к конкретному типу кожи. Так, если кожа имеет от природы светлый оттенок, то вместо тонального крема можно подобрать сыворотку на пару тонов светлее или, наоборот, немного темнее — все зависит от особенностей макияжа и его стиля. Подбирая идеальный вариант для мейкапа, можно протестировать несколько оттенков и остановиться на том, который будет смотреться на коже максимально естественно.
Тональный крем — средство, которому можно, а иногда даже и нужно находить замену. К примеру, это может быть ВВ-крем, который с уверенностью можно назвать полноценным уходовым препаратом. За счет легкой текстуры этот крем без проблем наносится на кожу лица, быстро впитывается, его тон полностью подстраивается под естественный цвет кожи. Таким образом, мейкап становится незаметным и легким.
Крем обеспечивает сияющее и легкое покрытие, за счет этого средства тон кожи выравнивается, мелкие дефекты исчезают. Поскольку в составе средства есть частицы с эффектом светоотражения, кожа приобретает здоровый и красивый вид. Крем не забивает поры, так как в его составе присутствуют очень мелкие и качественные пигменты и частицы.
В составе средства присутствуют натуральные масла, которые действуют по тому же принципу, что и антиоксиданты, — они способствуют регенерации кожи, стимулируют выработку коллагена.
Все перечисленные средства есть в продаже, их легко найти в популярных и известных магазинах декоративной и уходовой косметики. Удобнее всего, как показывает практика, выбирать тональный крем и другую косметику в интернет-магазинах. В них ассортимент в каталоге поделен на тематические разделы, что существенным образом упрощает поиск. Каждый товар дополнен подробным описанием, в том числе информацией о составе.
В интернет-магазине можно сделать заказ и оплатить выбранный тональный крем, заказав его доставку либо в близлежащую торговую точку, либо в пункт выдачи товаров. Опыт покупательниц показывает, что самый удобный и безопасный вариант — забрать заказ непосредственно в магазине. Это исключает риск неприятностей и разочарований, к примеру, если товар придет вскрытый, с истекшим сроком годности или вообще не тот, который покупательница заказывала.
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