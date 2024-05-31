7 праймеров для лица под макияж для эффекта безупречной кожи

Как и многие, я выбираю праймеры для лица в интернет-каталоге через сайт магазина, однако заказ всегда забираю либо в торговом центре рядом с домом, либо в другой оффлайн-точке. С маркетплейсами у меня, увы, был не самый удачный опыт — возможно, кому-то повезло больше. Но мне, например, два или три раза приходили просроченные праймеры и открытые емкости с пролитым средством. Я решила больше не испытывать судьбу и теперь забираю заказы только в ТЦ.