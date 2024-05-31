7 праймеров для лица под макияж для эффекта безупречной кожи

Posted 31 мая, 16:11
Published 31 мая, 16:11
Modified 10 сентября, 01:30
Updated 10 сентября, 01:30
Праймер — не что иное, как основа, которая используется под макияж. Для чего нужен праймер? По сути, это средство выполняет роль промежуточного слоя между косметикой и кожей лица. С его помощью можно сделать поверхность кожи и ее тон более ровными. На праймер гораздо легче и проще наносить тональную базу, кроме того, при таком способе нанесения она становится максимально стойкой.
Я выбирала праймер, ориентируясь на тип кожи, а также на свой образ жизни. В продаже такая косметика представлена широким ассортиментом, и выбирать действительно есть из чего. Лично я тестировала праймеры, маскирующие поры, матирующие, позволяющие корректировать несущественные дефекты кожи, защищающие от воздействия ультрафиолета. Кроме того, я ориентировалась и на текстуру — пробовала кремовые и гелевые, почти жидкие праймеры.
Сейчас я использую праймер круглый год, на лето выбираю максимально легкие по текстуре средства. Они быстро сливаются с поверхностью кожи, не формируют на ней подобие пленки. Поскольку моя кожа имеет склонность к сухости, я отдаю предпочтение праймерам с эффектом увлажнения — такие средства выпускаются в виде масла, флюида. Часто я использую праймеры с витаминными комплексами и натуральными экстрактами. Для кожи комбинированного типа и для жирной кожи косметологи советуют выбирать праймеры с эффектом матирования.
Какой праймер лучше? Очевидно, тот, который подойдет именно вам — и по цене, и по своим свойствам. Найти идеальное средство может получиться далеко не сразу, однако методом тестирования разных вариантов обязательно удастся подобрать то, что нужно, и понять уже на практике, зачем нужен праймер в принципе.
Протестировав несколько вариантов праймеров для лета, я остановилась на жидких средствах. Они очень удобны в использовании, имеют легкую текстуру, масляную либо водную основу. Также мне понравились и кремовые средства, которые имеют достаточно густую, но легкую консистенцию. Плюс таких праймеров в том, что они универсальны, поскольку подходят для любого типа кожи.
В качестве повседневного варианта самыми удобными я считаю праймеры на гелевой основе. С их помощью тон кожи можно выровнять достаточно быстро, а ее поверхность становится гладкой, приобретает шелковистость. Очень нравятся праймеры в виде масла — для моей сухой кожи они подходят идеально. Такие средства я использую и в качестве уходовой косметики — они увлажняют кожу, устраняют первые и небольшие мимические морщины. Кожа действительно приобретает здоровый и сияющий вид.
Так как тон моей кожи нельзя назвать ровным, я периодически использую праймеры с эффектом цветокоррекции. Это отличные нейтрализаторы, которые убирают красноту. Главное — не ошибиться с оттенком. К примеру, с краснотой эффективно борется зеленый праймер, а если нужно замаскировать желтый оттенок лица, лучше выбирать фиолетовое средство.
Праймер — косметика, которую очень легко использовать. Однако кожу лица перед ее нанесением необходимо должным образом подготовить. Расскажу, как пользоваться праймером, на собственном примере.
Сначала я тщательно очищаю кожу, используя пенку для умывания или гель, а затем наношу на нее обычный дневной крем с увлажняющим эффектом. После того, как крем впитывается в кожу окончательно, я приступаю к нанесению праймера. В небольшом количестве я его наношу и аккуратно распределяю по лицу, делая массажные движения. В принципе, это все. Как видите, нанесение праймера занимает считанные секунды, впитывается он достаточно быстро.
В моей косметичке много праймеров. Расскажу, какими я пользуюсь регулярно и чем они мне нравятся.
Тот самый фиолетовый праймер, о котором я говорила. Это отличная основа под макияж — тон моей кожи он хорошо корректирует, придает ей легкое сияние. Мейкап на такой основе держится долго, поправлять его не нужно.
База-праймер эффективно нейтрализует желтоватый цвет лица, а еще ухаживает за кожей, укрепляя и увлажняя его. У средства оптимальный показатель защиты от УФ-лучей — 35 РА++.
Это средство я использую не только в качестве основы под макияж, но и как уходовый комплекс. Оно отлично увлажняет кожу, выравнивает ее липидный барьер, поддерживает в хорошем состоянии.
Сам праймер имеет кремовую и гелевую текстуру. Он наносится легко и без проблем распределяется по коже, корректируя ее текстуру. В составе праймера есть натуральные ингредиенты и компоненты, которые эффективно ухаживают за кожей, делают ее сияющей, упругой.
Это средство мне нравится использовать в качестве базы под макияж. Кожа после него становится красивой, гладкой, увлажненной и сияющей. Ингредиенты в составе праймера корректируют тон лица. Отмечу, что в составе этого праймера есть в том числе минералы, а также комплекс из нескольких растительных ингредиентов.
Часто я использую этот праймер в комбинации с СС-кремами и с ВВ-кремами, смешивая средства и нанося их на кожу в таком виде. Также его можно комбинировать с тональной основой. Как наносить праймер? Точно так же, как и другие средства: легкими движениями и исключительно на чистую, подготовленную кожу.
Это удобный и эффективный праймер, который по своему действию напоминает филлеры — фактически средство заполняет собой все неровности в структуре кожи и делает ее идеально гладкой. За счет филлера на коже можно сформировать покрытие любой плотности, в зависимости от особенностей макияжа.
Такое средство я использую в качестве основы под макияж. Оно имеет текстуру крема, который эффективно и быстро выравнивает рельеф кожи, готовит ее к нанесению тональной основы, а также ВВ-средств.
Праймер заполняет собой неглубокие мимические морщины, корректирует неровности и несущественные дефекты. Мне он нравится тем, что эффективно увлажняет мою сухую кожу и даже помогает справиться с шелушением. Еще праймер маскирует поры, если они расширенные. Косметика на такое средство ложится идеально ровно и аккуратно, а сама кожа приобретает приятное сияние и жемчужный оттенок.
Это удобное средство, которое я использую на этапе подготовки к нанесению декоративной косметики, попутно еще и для увлажнения. Оно мне нравится насыщенной, но легкой текстурой и тем, что увлажняет кожу на протяжении действительно длительного периода — до восьми часов.
Для моей сухой кожи этот праймер — настоящая находка, поэтому я использую его даже чаще, чем другие.
Это средство я могу с уверенностью назвать универсальным. Я использую его как полноценную уходовую косметику — средство эффективно увлажняет мою кожу, придает ей упругость, сияние, улучшает текстуру. Кроме того, праймер отлично выравнивает цвет лица.
Наносить макияж на основу, сформированную праймером, очень легко. Косметика держится долго и не нуждается в корректировке в течение дня. Сам праймер я могу порекомендовать как альтернативу увлажняющему крему.
Как и многие, я выбираю праймеры для лица в интернет-каталоге через сайт магазина, однако заказ всегда забираю либо в торговом центре рядом с домом, либо в другой оффлайн-точке. С маркетплейсами у меня, увы, был не самый удачный опыт — возможно, кому-то повезло больше. Но мне, например, два или три раза приходили просроченные праймеры и открытые емкости с пролитым средством. Я решила больше не испытывать судьбу и теперь забираю заказы только в ТЦ.
Подводя итог, могу посоветовать выбирать праймеры с учетом типа вашей кожи. К примеру, если кожа нормальная, подойдут средства с кремовой текстуры, которые обеспечивают эффект разглаживания. Обладательницам жирной кожи могут подойти флюиды, легкие и практически невесомые праймеры, которые позволяют избавиться от жирного блеска. Правильно выбранный праймер станет вашим незаменимым помощником и поможет справиться с целым рядом проблем и задач.
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