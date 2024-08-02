«Нет никаких резервов»: Александра Митрошина заплатила налоговой 216 млн рублей

Как пишет peopletalk.ru, в прошлом году в отношении нее уже было инициировано уголовное производство за уклонение от уплаты налогов на сумму в 120 миллионов рублей. Вскоре блогер смогла расплатиться с задолженностью, однако затем у нее вновь накопился миллионный долг. Лишь в последних числах июля ФНС разблокировала счета Митрошиной после того, как она погасила сумму долга в размере 96 миллионов рублей.