newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа, 13:17

Published 2 августа, 13:17

Modified 10 сентября, 04:56

Updated 10 сентября, 04:56

«Нет никаких резервов»: Александра Митрошина заплатила налоговой 216 млн рублей

2 августа 2024, 13:17
Недавно Саша Митрошина восстановила доступ к своим банковским счетам после полного погашения имеющейся задолженности. Блогер сообщила в одной из запрещенных социальных сетей, что погасила все свои долги перед налоговой, однако сейчас сталкивается с финансовыми затруднениями.

«Все позади? И да, и нет. В финансовом плане я начинаю свою жизнь с нуля. У меня нет никаких резервов и очень приличные затраты в бизнесе, так что впереди кропотливая работа по выстраиванию фундамента», — написала Митрошина.

Как пишет peopletalk.ru, в прошлом году в отношении нее уже было инициировано уголовное производство за уклонение от уплаты налогов на сумму в 120 миллионов рублей. Вскоре блогер смогла расплатиться с задолженностью, однако затем у нее вновь накопился миллионный долг. Лишь в последних числах июля ФНС разблокировала счета Митрошиной после того, как она погасила сумму долга в размере 96 миллионов рублей.

Читайте также:
Анастасия Волочкова раскрыла причины продажи своих 22 квартир в АстраханиМиллиардерша Татьяна Бакальчук рассказала о плюсах жизни в съемном жильеОставленное Мэттью Перри состояние значительно превысило ранее заявленные цифры
#Вадим Назаров#Общество#Знаменитости#Блогеры#Налоги
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика