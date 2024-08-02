«Нет никаких резервов»: Александра Митрошина заплатила налоговой 216 млн рублей

Posted 2 августа, 13:17
Published 2 августа, 13:17
Modified 10 сентября, 04:56
Updated 10 сентября, 04:56
«Все позади? И да, и нет. В финансовом плане я начинаю свою жизнь с нуля. У меня нет никаких резервов и очень приличные затраты в бизнесе, так что впереди кропотливая работа по выстраиванию фундамента», — написала Митрошина.
Как пишет peopletalk.ru, в прошлом году в отношении нее уже было инициировано уголовное производство за уклонение от уплаты налогов на сумму в 120 миллионов рублей. Вскоре блогер смогла расплатиться с задолженностью, однако затем у нее вновь накопился миллионный долг. Лишь в последних числах июля ФНС разблокировала счета Митрошиной после того, как она погасила сумму долга в размере 96 миллионов рублей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14